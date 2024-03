Seremi Navarro destaca aprobación de proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos

Esta nueva normativa legal busca proveer a las personas de “defensa, reparación,

representación jurídica y asistencia psicológica”.

Recientemente la cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de

ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Este

nuevo servicio contará con 16 direcciones regionales, que tendrán atribuciones propias para

gestionar en el nivel territorial, sin perjuicio de la delegación de facultades que fortalezca

aún más su rol, así lo dio a conocer el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel

Navarro Castro.

Entre los mejoramientos que se destacan de la nueva institucionalidad se cuenta el carácter

de organismo descentralizado y desconcentrado, que entregará asistencia jurídica

especializada en diversos ámbitos como atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a

adultos mayores; asesoría en materia de discriminación y migrantes; impulsará la solución

colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación; y reforzará la atención integral a

víctimas de delitos, en particular los delitos violentos, lo que se constituirá en un pilar

esencial en materia de seguridad ciudadana.

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro indicó que “se trata de

una muy buena noticia para la ciudadanía, puesto que de forma unánime la cámara de

diputados y diputadas aprobó este importante proyecto que crea el Servicio Nacional de

Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, esta iniciativa presentada por el Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos transforma las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial

en un servicio público descentralizado y con direcciones regionales, esto es un gran paso

porque se consolida un servicio público que permite atender de mejor forma las demandas

de acceso a la justicia de la ciudadanía, de representación jurídica para adultos mayores,

para niños, niñas y adolescentes, para migrantes, para trabajadores que han sido afectados

sus derechos laborales, es sin duda una muy buena noticia para el país y para la región en

particular este primer avance y esperamos que tenga asimismo una mejor y pronta

tramitación en el senado para convertirse prontamente en ley”.

Cabe mencionar que dentro de los principales aspectos de este proyecto destacan, que

reemplazará a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), creando una entidad

descentralizada y desconcentrada con directores en cada una de las 16 regiones, tendrá

cobertura nacional y estará presente en todos los lugares donde haya un tribunal de justicia,

reforzará la atención integral a víctimas de delitos, en particular los delitos violentos, lo que

se constituirá en un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana, otorga representación

universal a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la ley de garantías, en el caso de la

Defensoría de las Víctimas y de la representación a NNA se otorgará una atención integral

que considere atención jurídica y psicosocial, asesorará en temáticas de Derechos Humanos

en casos de normativas antidiscriminación, migración y abusos por parte de agentes del

Estado, entre otras.

Finalmente, mencionar que, de esta forma, la iniciativa fue remitida al Senado para su

segundo trámite legislativo.