SERNAC RECUERDA LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES PARA DISFRUTAR DE FORMA SEGURA LAS FIESTAS DE AÑO NUEVO

● El objetivo es que los consumidores conozcan sus derechos y puedan

exigirlos ante los organizadores.

● Las empresas deben cumplir con todas las condiciones publicitadas, por

ejemplo, si ofrecen bar abierto toda la noche, presencia de artistas,

cierta cantidad de ambientes, estacionamientos, por mencionar

algunas.

● El Servicio indicó que estará monitoreando el comportamiento de las

empresas organizadoras de eventos masivos.

● En caso de cualquier problema, los consumidores pueden reclamar en

www.sernac.cl o llamando al 800 700 100.

Ante la cercanía del Año Nuevo, y considerando que habitualmente muchas personas

asisten a fiestas o eventos masivos, el SERNAC recuerda los derechos de los

consumidores y entrega recomendaciones para disfrutar de una celebración en forma

segura.

Se trata de eventos irrepetibles, que se dan una vez al año, por lo que cualquier

incumplimiento de las condiciones ofrecidas causan gran frustración, lo que se agrava

cuando se arriesga la seguridad de las personas, si no se toman las medidas que

correspondan previamente, advierte el SERNAC.

El principal derecho que tienen los consumidores es que el evento se desarrolle en

condiciones de seguridad, lo que implica que las empresas organizadoras deben

contar con las autorizaciones correspondientes.

Las entradas vendidas deben corresponder a la capacidad real del recinto, porque

pone en riesgo la seguridad de las personas que asisten, lo cual es sancionado por la

Ley del Consumidor (LPC).

Las empresas se deben hacer cargo de la seguridad de los asistentes durante todo el

espectáculo, desde que las personas llegan al recinto, durante la realización del

evento y hasta el momento que abandonan el lugar.

Cualquier fiesta o espectáculo debe cumplir con las condiciones objetivas informadas

o publicitadas. Si las empresas ofrecen determinadas condiciones a los asistentes, por

ejemplo, bar abierto toda la noche, presencia de artistas, cierta cantidad de

ambientes, estacionamientos, por mencionar algunas, éstas deben ser respetadas.

El deber de los consumidores es informarse de todas las condiciones que ofrecen las

empresas, las cuales, una vez publicitadas, forman parte del contrato, y, por ende,

son exigibles.

En este sentido, es recomendable que los consumidores guarden los soportes

publicitarios, print de pantalla, la entrada, entre otros, en caso de existir algún

incumplimiento de lo prometido.

Ante la suspensión del espectáculo o cambio de las condiciones contratadas, los

consumidores tienen derecho a que se les devuelva todo lo pagado, incluyendo el

Servicio Nacional

del Consumidor

cargo por servicio de las ticketeras, como lo han ratificado los mismos tribunales en

varios casos.

Además, los consumidores tienen derecho a no ser discriminados arbitrariamente por

razones de raza, condición social, aspecto físico, género o edad y a que no se les

niegue injustificadamente el servicio. Eso implica que los carteles del tipo "nos

reservamos el derecho de admisión" no tienen validez.

El llamado a los consumidores es que, para poder ejercer sus derechos, siempre

deben contratar este tipo de servicios en el comercio establecido, adquiriendo

entradas con anterioridad y no comprando en la calle, arriesgándose a falsificaciones

o sobreprecios.

El SERNAC indicó que va a estar monitoreando el comportamiento de las empresas a

lo largo del país, y en caso de cualquier problema, el llamado a los consumidores es a

reclamar en www.sernac.cl o a través del número 800 700 100, adjuntando todos los

antecedentes que dispongan, como, por ejemplo, soportes publicitarios, fotografías,

entre otros.

Los consumidores tienen derecho a ser indemnizados por todos los daños que el

cambio del evento o cualquier incumplimiento les haya causado.