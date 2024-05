Tras polémica frase “la región no es muy bonita” Ministra Tohá “Quiero pedir disculpas”

“Voy a venir unos 15 días a profundizar, porque la región no es muy

bonita, pero tiene muchos desafíos”, esta fue la frase emitida por la

Ministra del Interior, Carolina Tohá, que indignó a parte importante de

los ayseninos y ayseninas, que vieron el video que circula por redes

sociales y donde la autoridad del nivel central, en medio de un discurso

dado Coyhaique, expresó estos polémicos dichos.

Inmediatamente comenzaron las reacciones, los memes, directamente

las críticas, e incluso el propio presidente de la Aremu y alcalde de

Chile Chico, Luperciano Muñoz, en un video difundido por algunos

medios de comunicación, expresó su malestar con lo planteado por

Tohá y ante ello, decidió no asistir a una cena reunión con la

integrante del gabinete del Presidente Gabriel Boric.

Este viernes y medio de un punto de prensa, en las afueras de la

Delegación Presidencial Provincial de Aysén, se le consultó a la Ministra

respecto a sus polémicas declaraciones, las que no dudó en aclarar.

“Primero quiero decir que, a nadie le quepa duda que esta región es

despampanante de hermosa, es tan despampanante que, cuando uno

hace una broma de ese tipo y alguien se siente ofendido, yo quedé

totalmente desconcertada y a las personas que lo tomaron de esa

manera, yo quiero expresarles que, en lo más mínimo fue mi intención,

quiero pedirles disculpas si se sintieron así”.

Tohá, remarcó que, todo fue en el contexto de una broma a raíz de un

dialogo sostenido con el General de Carabineros, “lo que quise fue

ironizar a partir de unas palabras del General, que me decía que debía

venir más días, para conocer más en detalle las zonas rurales.

Entonces, yo dije, me vengo 15 días con esta excusa de conocer las

zonas rurales, no es muy linda la región, como tratando de hacer una

broma, porque aquí dan ganas de quedarse todo el tiempo, la verdad,

no dan ganas de irse”, puntualizó la autoridad.