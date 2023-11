Tras su publicación en el Diario Oficial: Autoridades destacan avances del Plan Nacional de Búsqueda

El pasado viernes se oficializó la implementación del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) luego su

publicación en el Diario Oficial, y tras la toma de razón por la Contraloría General de la República. Este

plan fue presentado al país el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones

Forzadas, por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Tras este hito, el Ministro Luis Cordero puntualizó que “desde ahora comenzarán a ejecutarse las

acciones principales del Plan, no solo aquellas que están destinadas al diseño y ejecución del sistema de

información utilizando inteligencia artificial, sino que también para realizar aquellas que están

destinadas a la estructuración del modelo de gobernanza donde los familiares tendrán un gran rol activo

en el seguimiento de esta política”.

Mencionar que el Plan Nacional de Búsqueda es un instrumento de política pública que avanza en la

búsqueda de verdad y justicia respecto de personas víctimas de desaparición forzada durante la

dictadura civil militar en Chile. Este se llevará a cabo por medio de la organización y sistematización de

los esfuerzos del Estado, estableciendo metas, plazos, responsables y rendición de cuentas.

Ahora, dado que este plan se desarrollará a nivel nacional, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de

Aysén Samuel Navarro explicó que “efectivamente el pasado 10 de noviembre se formalizó este plan

con la publicación en el Diario Oficial del decreto número 98 del año 2023, firmado por el Ministro de

Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero, el cual establece las etapas, las características y el contenido

del Plan Nacional de Búsqueda de verdad y justicia que fue anunciado por el Presidente en su cuenta

pública, de esta forma damos respuesta y saldamos una deuda pendiente como Estado, en lo que tiene

que ver con las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura civico- militar y se avanza en una

institucionalidad, en una formación política permanente para desarrollar esta política pública que nos

permita avanzar en la búsqueda, en el paradero de los detenidos desaparecidos, avanzar en verdad,

justicia, memoria y en garantías de no repetición”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya destacó que “en la dictadura cívico-

militar fue el Estado de Chile el que cometió las violaciones a los derechos humanos por eso para

nuestro presidente Gabriel Boric es tan importante este Plan Nacional de Búsqueda porque pone a

todas las instituciones del Estado en pos de encontrar y coordinar todas las labores investigativas, toda

la información, para lograr encontrar a nuestros detenidos desaparecidos. Es un deber para avanzar en

lo que siempre nosotros hemos señalado, se necesita justicia, reparación para que no tengamos la

repetición de los hechos que vivimos en ese periodo tan aciago de nuestra república, esto es algo

fundamental para avanzar también en la cohesión de nuestro país, y tener un país con sensación de

justicia y que podamos mirarnos todos a la cara y sigamos avanzando en pos de un destino común”

Señalar que en nuestro país hay un total de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada durante la

dictadura civil y militar. De las cuales 307 personas han podido ser encontradas, identificadas y

restituidas a sus familiares, según cifras del Servicio Médico Legal. Existiendo hasta el momento 1.162

víctimas cuyo paradero y circunstancias de desaparición y/o muerte aún siguen pendientes de

determinar.

Algunas de las medidas iniciales del PNB

Instalación de la estructura de gobernanza del Plan Nacional de Búsqueda, lo que supone crear el

Comité de Seguimiento y Participación, compuesto por representantes de familiares e integrantes de la

sociedad civil.

Creación de la Mesa Operativa del Plan Nacional de Búsqueda, compuesta por los actores

institucionales que participan en la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada durante

la dictadura con la finalidad de coordinar las acciones del Plan y su nivel de ejecución.

Configuración de una Mesa Técnica de Archivos, que tendrá por finalidad identificar y acceder a los

diversos acervos documentales que se encuentran en las instituciones del Estado.

Diseño de la plataforma del Plan Nacional de Búsqueda, que servirá como una herramienta para el

análisis y cruce de información de las bases de datos con apoyo de inteligencia artificial.

Coordinación permanente y prioritaria con los Ministros en visita extraordinaria para causas de

violaciones a los Derechos Humanos.

Confección del primer catastro de sitios de interés para realización de trabajos de búsqueda en

terreno y de identificación de víctimas en coordinación entre el Poder Judicial, Servicio Médico Legal y

Programa de Derechos Humanos.

Finalmente, y para tener mayor información respecto al Plan Nacional de Búsqueda (PNB), los invitamos

a ingresar a https://www.derechoshumanos.gob.cl/