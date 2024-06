Uso de la tejuela en interiores: Alumnos de escuela Altamira visitan la CChC

Integran el taller de “Portadores de Tradición”, dictado por el tesoro humano vivo de la región de

Aysén, Carlos Castillo

Hasta la Cámara Chilena de la Construcción de Coyhaique, llegó un grupo de alumnos de la

escuela Altamira, con la finalidad de conocer el uso que se le da a la tejuela en el diseño interior de

las edificaciones.

Los jóvenes, integran el taller “Portadores de Tradición”, que se ejecuta en el establecimiento

educacional con apoyo del Servicio del Patrimonio y que, en este caso, es dictado por el Tesoro

Humano Vivo, y cultor de la región de Aysén, Carlos Castillo Levicoy.

Durante la visita, los alumnos conversaron con el arquitecto Pedro Staudt, socio de la CChC y parte

de la empresa Staud Arquitectura, quienes estuvieron a cargo del diseño del edificio de la cámara

que se construyó el año 2015, que cuenta con una de sus paredes, tanto en primer como segundo

piso, con revestimiento de tejuela de lenga.

El arquitecto contó a los atentos estudiantes, por qué se usa este elemento, sus características y

durabilidad en el tiempo, “Las colocamos en el interior mayoritariamente, en algunas casas

también afuera, pero nos gusta dentro, porque son bonitas de verlas, y obviamente que en

interior tienen una duración eterna”, explicó Pedro Staudt.

Para los niños fue una buena experiencia, y principalmente rescataron el hecho de que esta

tradición perdure en el tiempo “Me gustó mucho la experiencia de venir a ver las tejuelas en las

paredes, me sorprendió mucho que las tejuelas se mantuvieran en buen estado”, explicó Sofía. Su

opinión fue compartida por León, otro integrante del taller de Portadores de Tradición “Fue muy

interesante, me gusta que haya gente que las coloque y que siga vivía esta pasión”, explicó el

joven.

El taller de la escuela Altamira, está a cargo de Carlos Castillo Levicoy, tejuelero artesanal y Tesoro

Humano Vivo de la región, quien explicó parte de lo que se espera traspasar a los niños con estas

actividades “Estamos haciendo varias sesiones de trabajo para poder enseñarles y que conozcan el

uso de la tejuela artesanal, su importancia en el contexto histórico de la región y también el uso

importante de la madera”, detalló el cultor.

La visita de los alumnos de la escuela Altamira a la CChC Coyhaique, se efectuó en contexto de la

sesión N°2 del taller, que contempló conocer otros espacios de la ciudad, como una vivienda

particular que utiliza la tejuela en exterior y también el centro cultural de la capital regional.