Valoran creación plaza elige vivir sano pero exigen seguridad por ser una zona de permanentes accidentes

El viernes de la semana recién pasada, se inauguró la plaza elige vivir

sano, en el acceso a la población Villa Los Cóndores, en la Ribera Sur

de Puerto Aysén. La actividad conto con la presencia de varias

autoridades, niños y algunos dirigentes sociales.

Fue justamente la presidenta de la unidad vecinal del sector, Raquel

Olivera, quien valoró la creación de este nuevo espacio público, llamó

a cuidarlo entre todos, pero no pudo ocultar su preocupación por la

escasa y débil protección de seguridad que existe a un costado del

espacio.

Esto debido a que posee una reja bastante débil, que está en paralelo

a la ruta 240 hacia Puerto Chacabuco y que mientras era construido

este proyecto la reja fue chocada en reiteradas ocasiones e incluso

algunos vehículos ingresaron a este espacio cuando iniciaba sus obras.

“Ahora un poco insegura la esquina, ya que, muchas veces ha habido

problemas de transito acá con vehículos que manejan a alta velocidad

y esperemos que no surjan daños por eso mismo. Ya tenemos un

tramo de reja que se eliminó la verdad, no hubo contención y creo que

se necesita una barrera que contenga con más firmeza”, advierte la

presidenta de la junta de vecinos de Villa Los Cóndores, Raquel

Olivera.

Manteniendo la preocupación por reforzar la seguridad en el sector,

Raquel Olivera, hace un llamado a las autoridades a colaborar en esa

materia. “El llamado es que, ojala que la autoridad nos pueda brindar

protección en esa esquina, para lograr mantener este proyecto por

harto tiempo y que se mantenga en la junta de vecinos, por ello, es la

idea es que exista esa protección, sobre todo porque aquí van a venir

muchos niños y hay que tener cuidado”, señaló la dirigenta vecinal.