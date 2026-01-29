10 NUEVOS AGENTES POLICIALES SE SUMAN AL TRABAJO DE MIGRACIONES EN LA REGIÓN DE AYSÉN

Provenientes de Santiago, del área de Migraciones y Policía Internacional y de desarrollar labores

en el Aeropuerto de Santiago, se presentaron esta semana 10 Agentes Policiales que vienen

destinados a reforzar la labor en materia de Migraciones en la Región de Aysén.

“Ellos vienen a reforzar la dotación que tiene la unidad y que vienen a colaborar a nuestra región

al control de los pasos fronterizos que están a cargo de la policía de investigaciones para dar a la

comunidad un control migratorio seguro y confiado y efectivamente realizar todas las diligencias

pertinentes que son relativas al área de migraciones”, comentó la jefa de la región policial de

Aysén, prefecta inspectora Katherin Rivillo Molina.

La máxima autoridad de la PDI en la en Aysén, comentó también que este refuerzo no solo viene a

trabajar en las fronteras controladas por la institución, sino que también, apoyarán en la labor de

fiscalización de extranjeros que ya se encuentren en nuestro país, corroborando que esto cumplan

con la normativa migratoria vigente.

La Seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño, comentó que, “La importancia de estos

10 nuevos agentes policiales que vienen a la Región es vital para redoblar nuestro

esfuerzo de ser un Estado seguro, un Estado comprometido con nuestra Patagonia, una

Patagonia libre de delito, una Patagonia segura, una Patagonia para venir a visitar, una

Patagonia para vivirla, para brindarla y para ser cada vez más felices”

Por último, los nuevos funcionarios de la PDI en la región, que ya se encuentran cumpliendo

labores, dicen tomar esta destinación como un desafío, pero a la vez con mucha responsabilidad,

que, si bien cuentan con la experiencia de trabajar en un aeropuerto internacional, las condiciones

geográficas, el clima y la misma idiosincrasia del lugar representan una dificultad diferente que los

obliga a trabajar con más fuerza para poder estar a la altura que los aiseninos y aiseninas

demandan.