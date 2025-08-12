Debido a que este 15 de agosto es feriado por la Asunción de la Virgen, no habrá retiro de residuos domiciliarios en Puerto Aysén. Además, el relleno sanitario estará cerrado para atención al público. Ante las dudas que puedan surgir por ser feriado largo, se comunica que el servicio se retomará con normalidad el sábado 16 de agosto.

Agradecemos a la comunidad por su comprensión y reiteramos las siguientes recomendaciones a la hora de sacar sus residuos a la vía pública. Las bolsas no deben pesar más de 20 kg, que estén bien cerradas para evitar que los animales hurguen en la basura y que los contenedores tengan tapa, sean lavables y tengan ruedas. En estos días de frío, asegurarse que las cenizas estén frías para depositarlas como corresponde.