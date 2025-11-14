89 servicios de transporte conectarán a votantes de zonas rurales y aisladas

Este domingo 16 de noviembre miles de ayseninos se movilizarán en toda la región para poder asistir a sus locales de votación para emitir el sufragio en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ante la obligatoriedad de participar en este proceso democrático, muchos habitantes de las zonas más remotas de Chile y de la región requieren servicios de transportes especiales que les permita ejercer su deber cívico.

Para este fin, y tal como en comicios anteriores, el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispone de itinerarios especiales y también, se generan viajes con las rutas de transporte ya existentes. El seremiTT Hans Zimmermann detalló que en esta oportunidad, 89 rutas terrestres, marítimas, lacustres y fluviales cumplirán el cometido de acercar a los habitantes de zonas rurales y aisladas de Aysén a las más de 274 mesas electorales de la región.

“Es importante que la gente sepa que no solamente se trata de los servicios regulares del ministerio, sino que en un esfuerzo conjunto que se hace con el ministerio del Interior se gestionan entre 25 y 30 servicios especiales para el día de elecciones. Estos servicios en su mayoría son servicios gratuitos, particularmente los servicios terrestres tienen costo cero para los ciudadanos y esperamos que puedan ser bien utilizados por la comunidad para poder concurrir hacia los locales de votación. La información y el detalle de cada uno de los itinerarios y horarios de operación están disponibles en las redes sociales de la seremiTT Región de Aysén, plataformas del ministerio de Transportes, también de la Delegación Presidencial Regional, la seremia de Gobierno y el SERVEL que también nos ha querido colaborar con la difusión de esta importante información”.

El delegado presidencial regional Jorge Díaz, agregó que también habrán recorridos especiales de transportes en las mesas de votación implementadas recientemente en Puerto Gala y Puerto Bertrand. “Por primera vez tenemos una mesa en Puerto Bertrand y también en el litoral, en Puerto Gala, frente a Puerto Cisnes, que ya se estrenó la elección anterior. Nosotros hemos tenido cuatro elecciones como gobierno, por lo tanto estamos bien entrenados respecto de cómo hacerlo. También haremos una revisión final para que tengamos una buena jornada cívica donde toda la región de Aysén pueda concurrir”.

Respecto a la eventualidad de que las personas en distintos puntos de la región no puedan concurrir a votar la seremi de Gobierno Úrsula Mix informó de las opciones para presentar las excusas. “Nosotros estamos haciendo difusión de los distintos lugares también donde se tienen que excusar, van a ser las comisarías, los retenes y particularmente acá en Coyhaique va a estar el terminal de buses para que las personas vayan a hacer también su excusa por estar a más de 200 kilómetros de su lugar de votación. Así que eso es súper importante para que cuando sean citados al juzgado de policía local tengan este respaldo o certificados si tuvo una urgencia médica o su pasaje si está en el extranjero”.

Los recorridos de transporte también estarán disponibles en la web en la página elecciones.dtpr.cl para consulta de los votantes, así como en redes sociales de la seremitt en Instagram: @mttaysen y Fan Page de Facebook: Seremitt Región de Aysén.