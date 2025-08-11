Abogado de familias afectadas en caso cementerio presenta requerimiento al Concejo Municipal

Acompañado de las familias afectadas, el abogado Antoine Peñaloza,

hizo entrega en la oficina de partes de la Municipalidad de Aysén, un

documento dirigido al Concejo Municipal donde se solicita requerir al

Tribunal Electoral de la región de Aysén, la destitución del alcalde Luis

Martínez Gallardo.

Lo anterior, basado en las irregularidades que se habrían cometido en

el proyecto de ampliación del cementerio local y los altos costos que se

habrían invertido en la iniciativa, que, a juicio del abogado, se escapan

bastante de realidad.

El abogado que representa a 67 familias que presentaron acciones

judiciales en contra del Gore y la Municipalidad de Aysén, dijo que,

esta última entidad respondió la demanda, pero de una forma muy

liviana. “La demanda que está presentada fue contestada por el

municipio muy livianamente. Creemos que Tenemos argumentos

bastante sólidos para desvirtuar lo señalado por el director jurídico del

municipio. En cuanto a la causa penal también tiene un avance

significativo”.

Antoine Peñaloza junto a los representantes de las familias, tuvieron la

posibilidad este viernes también, de reunirse con un fiscal del

Ministerio Publico en Aysén, donde recibieron importante información.

“Agradecer a la Fiscalía de Chile, al fiscal local de Aysén que nos

recibió en audiencia con los representantes del grupo, en donde nos

informó que ya despachó orden a la PDI para que investigue desde

Coyhaique y tome declaración a los funcionarios municipales que

participaron en esto”.

El abogado Peñaloza, agregó también que, “nos comprometimos

además a presentar una querella por exhumaciones ilegales, Así

mismo, está pendiente un recurso de protección que interpusimos

contra el municipio de Aysén la semana pasada, fue admitido a

tramitación y esperemos también tener mayor argumentos para que

paralicen este proceso de exhumaciones que están haciendo

ilegalmente en contra de los familiares de mis representados, que han

además están siendo vulnerados nuevamente por estos hechos, que

son, creemos arbitrarios”.

El abogado de las familias, cree que es importante que la autoridad

comunal y su equipo, reconozcan que hubo errores en la ampliación

del cementerio de Puerto Aysén.

“Nosotros tenemos un conjunto de declaraciones por parte del alcalde

y de la máxima autoridad de la municipalidad de Aysén, donde

reconocen expresamente su responsabilidad y voy a reiterar, el acta

número 8 de marzo del presente año de la sesión del Consejo

Extraordinario de la municipalidad de Aysén, reconoce no solo el

alcalde, sino los concejales las equivocaciones que se cometieron con

la ampliación del cementerio Puerto Aysén y que eso tiene

responsabilidad para el municipio. Porque además el director de obra

es la única entidad técnica del municipio de Aysén, que conforme a la

Ley General de Urbanismo y Construcciones y la orgánica

constitucional de municipalidades es el único ente que tiene la facultad

en esta materia, ha dicho expresamente que se cometió ilegalidad. No

es palabra de este abogado ni de mis representados, palabras de la

propia autoridad que tiene facultad en la materia. Bueno, finalmente se

espera entonces que el municipio reconozca ya formalmente ante la

justicia los errores y se logre negociar o sentarse a la mesa con las

familias”.

Antoine Peñaloza, afirma que lo ideal en este caso es que se den dos

puntos, “uno, desde el punto de vista humano, que creo que el más

importante para mis representados, es que el alcalde, más allá de que

nos reconozca a nosotros, les reconozca a los familiares que aquí hubo

una grave vulneración a su tranquilidad, a su dignidad. Y segundo, eso

deriva una compensación económica por obviedad, pero nosotros lo

que queremos es que se restablezca la dignidad de mis

representados”.

Cesar Tocol es un vecino de Aysén, quien tiene a dos familiares en el

sector nuevo del cementerio y asegura que, en el caso de su madre, el

féretro no está a más de 40 centímetros de profundidad y reclama que

desde la municipalidad son muy escasas las respuestas, no los han

tomado en cuenta y recién hace un par de días llamaron a uno de sus

familiares para ofrecerles utilizar un nicho.

Tocol y otras familias se cansaron de las reuniones, respuestas que

tardan en llegar, soluciones parches y es por ello que, se reunieron

cerca de 70 personas y han iniciado acciones legales en contra de la

Municipalidad de Aysén y del Gobierno Regional por lo sucedido en la

ampliación del cementerio de Puerto Aysén.