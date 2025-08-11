Abogado de familias afectadas en caso cementerio presenta requerimiento al Concejo Municipal

Acompañado de las familias afectadas, el abogado Antoine Peñaloza,
hizo entrega en la oficina de partes de la Municipalidad de Aysén, un
documento dirigido al Concejo Municipal donde se solicita requerir al
Tribunal Electoral de la región de Aysén, la destitución del alcalde Luis
Martínez Gallardo.
Lo anterior, basado en las irregularidades que se habrían cometido en
el proyecto de ampliación del cementerio local y los altos costos que se
habrían invertido en la iniciativa, que, a juicio del abogado, se escapan
bastante de realidad.
El abogado que representa a 67 familias que presentaron acciones
judiciales en contra del Gore y la Municipalidad de Aysén, dijo que,
esta última entidad respondió la demanda, pero de una forma muy
liviana. “La demanda que está presentada fue contestada por el
municipio muy livianamente. Creemos que Tenemos argumentos
bastante sólidos para desvirtuar lo señalado por el director jurídico del
municipio. En cuanto a la causa penal también tiene un avance
significativo”.
Antoine Peñaloza junto a los representantes de las familias, tuvieron la
posibilidad este viernes también, de reunirse con un fiscal del
Ministerio Publico en Aysén, donde recibieron importante información.
“Agradecer a la Fiscalía de Chile, al fiscal local de Aysén que nos
recibió en audiencia con los representantes del grupo, en donde nos
informó que ya despachó orden a la PDI para que investigue desde
Coyhaique y tome declaración a los funcionarios municipales que
participaron en esto”.
El abogado Peñaloza, agregó también que, “nos comprometimos
además a presentar una querella por exhumaciones ilegales, Así
mismo, está pendiente un recurso de protección que interpusimos
contra el municipio de Aysén la semana pasada, fue admitido a
tramitación y esperemos también tener mayor argumentos para que
paralicen este proceso de exhumaciones que están haciendo
ilegalmente en contra de los familiares de mis representados, que han
además están siendo vulnerados nuevamente por estos hechos, que
son, creemos arbitrarios”.
El abogado de las familias, cree que es importante que la autoridad
comunal y su equipo, reconozcan que hubo errores en la ampliación
del cementerio de Puerto Aysén.
“Nosotros tenemos un conjunto de declaraciones por parte del alcalde
y de la máxima autoridad de la municipalidad de Aysén, donde
reconocen expresamente su responsabilidad y voy a reiterar, el acta
número 8 de marzo del presente año de la sesión del Consejo
Extraordinario de la municipalidad de Aysén, reconoce no solo el
alcalde, sino los concejales las equivocaciones que se cometieron con
la ampliación del cementerio Puerto Aysén y que eso tiene
responsabilidad para el municipio. Porque además el director de obra
es la única entidad técnica del municipio de Aysén, que conforme a la
Ley General de Urbanismo y Construcciones y la orgánica
constitucional de municipalidades es el único ente que tiene la facultad
en esta materia, ha dicho expresamente que se cometió ilegalidad. No
es palabra de este abogado ni de mis representados, palabras de la
propia autoridad que tiene facultad en la materia. Bueno, finalmente se
espera entonces que el municipio reconozca ya formalmente ante la
justicia los errores y se logre negociar o sentarse a la mesa con las
familias”.
Antoine Peñaloza, afirma que lo ideal en este caso es que se den dos
puntos, “uno, desde el punto de vista humano, que creo que el más
importante para mis representados, es que el alcalde, más allá de que
nos reconozca a nosotros, les reconozca a los familiares que aquí hubo
una grave vulneración a su tranquilidad, a su dignidad. Y segundo, eso
deriva una compensación económica por obviedad, pero nosotros lo
que queremos es que se restablezca la dignidad de mis
representados”.
Cesar Tocol es un vecino de Aysén, quien tiene a dos familiares en el
sector nuevo del cementerio y asegura que, en el caso de su madre, el
féretro no está a más de 40 centímetros de profundidad y reclama que
desde la municipalidad son muy escasas las respuestas, no los han
tomado en cuenta y recién hace un par de días llamaron a uno de sus
familiares para ofrecerles utilizar un nicho.
Tocol y otras familias se cansaron de las reuniones, respuestas que
tardan en llegar, soluciones parches y es por ello que, se reunieron
cerca de 70 personas y han iniciado acciones legales en contra de la
Municipalidad de Aysén y del Gobierno Regional por lo sucedido en la
ampliación del cementerio de Puerto Aysén.