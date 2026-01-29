“Actívate en Vacaciones” Cisnes 2026: Aprendizaje entretenido para niños/as y adolescentes

Por tercer año consecutivo, la Ilustre Municipalidad de Cisnes, a través
de la Oficina Local de la Niñez, se adjudicó el Programa “Actívate en
Vacaciones” de JUNAEB, en la línea de intervención Escuelas
Saludables para el Aprendizaje. En esta oportunidad, Puerto Cisnes fue
la localidad seleccionada para su ejecución.
Esta iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables
en niños, niñas y adolescentes, a través de una variada programación
de actividades recreativas, deportivas, artísticas-culturales,
medioambientales y socioeducativas, fortaleciendo el bienestar integral
y la participación activa de las niñeces.
Desde hace algunos días y hasta 11 de febrero de 2026, 33 son los
niños, niñas y adolescentes que están participando en diversos talleres,
tales como fanzine, huerto comunitario, micro-bosque con lupa,
grabado experimental, stop motion, pinturas naturales, entre otros, los
cuales promueven la creatividad, el trabajo colaborativo y el vínculo
con el patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad.
