“Actívate en Vacaciones” Cisnes 2026: Aprendizaje entretenido para niños/as y adolescentes

Por tercer año consecutivo, la Ilustre Municipalidad de Cisnes, a través

de la Oficina Local de la Niñez, se adjudicó el Programa “Actívate en

Vacaciones” de JUNAEB, en la línea de intervención Escuelas

Saludables para el Aprendizaje. En esta oportunidad, Puerto Cisnes fue

la localidad seleccionada para su ejecución.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables

en niños, niñas y adolescentes, a través de una variada programación

de actividades recreativas, deportivas, artísticas-culturales,

medioambientales y socioeducativas, fortaleciendo el bienestar integral

y la participación activa de las niñeces.

Desde hace algunos días y hasta 11 de febrero de 2026, 33 son los

niños, niñas y adolescentes que están participando en diversos talleres,

tales como fanzine, huerto comunitario, micro-bosque con lupa,

grabado experimental, stop motion, pinturas naturales, entre otros, los

cuales promueven la creatividad, el trabajo colaborativo y el vínculo

con el patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad.