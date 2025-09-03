Actores del Sistema Judicial participan en taller que busca fortalecer la Mediación Penal Juvenil

Señalar que la Mediación Penal Juvenil, es uno de los elementos más innovadores que trae la

reforma de la ley 20.084, las modificaciones y la ley que crea el nuevo servicio de Reinserción

Social Juvenil.

Este lunes en dependencias de la Defensoría Penal Pública, se llevó a cabo un taller de

fortalecimiento de capacidades en Mediación Penal Juvenil dirigido a actores del sistema

de Justicia a nivel regional, la instancia contó con la presencia del seremi de Justicia y

Derechos Humanos Samuel Navarro Castro, el defensor regional Jorge Moraga Torres y el

director del Servicio de Reinserción Social Juvenil Israel Villavicencio.

Cabe mencionar que esta instancia es parte de un ciclo de capacitaciones sobre Mediación

Penal Juvenil en regiones de la macrozona sur, dirigida a magistrados del Poder Judicial,

profesionales del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Servicio de

Reinserción Social Juvenil. Dicha capacitación fue posible gracias a la colaboración de

Unicef, siendo la abogada experta Andrea Collel quién estuvo a cargo de este taller, el que

viene a potenciar el trabajo de coordinación interinstitucional que desarrollan las mesas

regionales de mediación, cuyo principal objetivo es promover la adecuada

implementación de la mediación penal juvenil mediante la difusión y/o capacitación de los

actores interesados, la coordinación de actores y la revisión permanente de las prácticas

profesionales para implementar y levantar mejoras al protocolo interinstitucional que

establece las condiciones personales y procesales para derivar a mediación, de acuerdo a

lo dispuesto por la ley N° 20.084.

Respecto a este taller, la abogada y consultora de Unicef, Andrea Collel señaló que “la

idea era hacer una sensibilización en toda la macrozona sur donde se pueda ir trabajando

el tema de mediación penal juvenil, que es uno de los elementos más innovadores que

trae la reforma de la ley 20.084, las modificaciones y la ley que crea el nuevo servicio de

Reinserción Social Juvenil, se convocó principalmente a los actores del sistema que

trabajan en materia de Responsabilidad Penal Juvenil, y donde se explicó el contexto

general de lo que es la Justicia Restaurativa que es el gran paraguas donde se incorpora o

está incluido la mediación penal juvenil, se revisó el marco conceptual, los aspectos más

relevantes que tienen que ver con un nuevo enfoque de entender el delito y sus

consecuencias pasando desde una lógica retributiva que es lo que trabaja el sistema

tradicional a esta óptica o enfoque más restaurativo que se centra principalmente en

preguntarse quien ha sido dañado, quién tiene la responsabilidad de hacerse cargo, de

reparar ese daño, cuales son las necesidades y como podemos terminar el conflicto,

apuntando a levantar las causas subyacentes de ese conflicto y darle una solución,

entonces mira el aspecto más relacional del delito que hay detrás, fue una jornada de

mucha participación, esta es una región altamente comprometida y sensible a las

necesidades de las y los adolescentes, un gran equipo humano, fue una de las regiones

que participó mucho en el taller con aportes muy interesantes, y con una mediadora que

está a cargo del programa de mediación que está dentro del servicio que es una persona

que tiene mucho recurso, mucha experiencia y que ha comenzado a mediar los primeros

casos acá en la región, así que terminamos la jornada con compromisos puntuales de los

actores del sistema, para poder facilitar la implementación de la mediación penal en la

región y con una evaluación muy positiva del grupo, así que me parece fue muy exitoso”.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro indicó que

“Nos parece importante seguir relevando el rol que cumple cada una de las instituciones

para que esta importante reforma de la creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil

y de las instituciones que están dentro de esta reforma, como la mediación penal juvenil

puedan desarrollarse para favorecer el trabajo colaborativo, la coordinación con las

instituciones y aquel aspecto más sustantivo que es favorecer la reinserción social de

adolescentes y jóvenes, dentro de un proceso donde además se escucha a las víctimas y

que son parte integrante de este mecanismo y tiene un protagonismo inédito en el

sistema de justicia penal”.

En tanto, el director del Servicio de Reinserción Social Juvenil Israel Villavicencio explicó

que “es de mucha importancia, estamos muy contentos de que se haya realizado este

taller, nos permite acercar la mediación penal juvenil a la región, es una institución nueva

que si bien se conocía en otras áreas, la mediación en el sistema de justicia penal juvenil

es muy distinta, tiene aristas diferentes y consideraciones que son del todo pertinente

para la resolución de conflicto de los jóvenes por lo tanto esta capacitación que viene de

Unicef donde tuvimos como exponente a doña Andrea Collel y también del Servicio de

Reinserción Social Juvenil y ciertamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es

muy provechosa, porque permite a todos los actores del sistema penal tener pleno

conocimiento de cómo funciona la mediación penal juvenil, cuando es procedente, como

se debe derivar, cuales son los resultados, ayer tuvimos la posibilidad de tener datos

duros, del éxito de la mediación penal juvenil, no solo en Europa en el contexto de los

países desarrollados, sino que también de la experiencia a nivel nacional tanto en los

pilotajes o en la puesta en marcha de la macrozona norte que es la q emos antecede a

nosotros, así que es muy positiva y muy agradecido de todas las instituciones que

participaron”.

Finalmente, indicar que esta actividad busca dar continuidad al trabajo colaborativo y de

coordinación entre instituciones, con miras a favorecer la reinserción social de

adolescentes y jóvenes, y dar visibilidad dentro del proceso al sentir de justicia de las

víctimas, a quienes este mecanismo, les entrega un protagonismo inédito dentro del

sistema de justicia penal.