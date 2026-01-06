Alerta por altas temperaturas: tome líquido cada hora, no espere a sentir sed

La Dra. Magdalena Araya, integrante de la Unidad de Nutrición Humana del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, detalla los grupos de mayor riesgo frente a las altas temperaturas y entrega recomendaciones clave para prevenir la deshidratación y otros efectos adversos del calor extremo.

Chile ha sido históricamente un país de clima templado, con temperaturas que rara vez representaban un riesgo significativo para la salud. Sin embargo, los cambios climáticos observados en los últimos años han modificado este escenario. Para los próximos días se proyectan temperaturas que podrían alcanzar hasta los 37°C en valles y zonas de precordillera, una situación poco habitual para nuestro país.

“Dada nuestra falta de experiencia, es importante que tomemos en serio el problema y aceptemos modificar el día a día en pro del autocuidado”, explica la Dra. Magdalena Araya, integrante de la Unidad de Nutrición Humana del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.

“Debemos cuidar especialmente ciertos grupos de riesgo, como son los recién nacidos, niños, mujeres y ancianos, enfermos crónicos, personas discapacitadas e individuos sanos que realizan actividades físicas al aire libre, ya que tienen mayor vulnerabilidad ante los efectos del calor extremo”, agrega la especialista.

Los cuidados se relacionan con evitar un golpe de calor, “un problema grave que se produce cuando el organismo se vuelve incapaz de controlar la temperatura, esta se va aumentando rápidamente y puede alcanzar más de 40º C. A esto se agregan pulso rápido, dolor intenso de cabeza, confusión y finalmente pérdida de conciencia”, explica la especialista.