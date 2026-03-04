Alta participación marcó la II Fiesta del Maqui: Mañihuales llenó el recinto en torno al maqui y sus costumbres.

Villa Mañihuales fue escenario este sábado 28 de febrero y domingo 01 de marzo de la II versión de
la Fiesta Costumbrista “Entre Maqui y Tradiciones”, organizada por la Asociación Gremial de Turismo
y Comercio de la localidad y financiada por el Fondo 8% del Gobierno Regional de Aysén, instancia
que reunió a la comunidad en torno a la identidad patagónica, la gastronomía y el desarrollo local.
Pese a las condiciones climáticas del sábado, el recinto del Club de Rodeo se mantuvo con alta
asistencia. Los asados comunitarios al palo, gratuitos y abiertos a la comunidad, congregaron a
vecinos, vecinas y turistas, generando un espacio de encuentro significativo en la localidad.
Durante ambas jornadas se desarrolló la feria de artesanos y emprendedores, con participación de
expositores y expositoras de Mañihuales y distintos sectores de la comuna de Aysén, fortaleciendo la
economía local y la circulación de productos con identidad territorial.
La música en vivo estuvo a cargo de la banda local Pasión Campera, presente los dos días,
aportando un sello tradicional y comunitario a la programación artística.
El domingo también se realizaron actividades familiares gracias al apoyo de la Ilustre Municipalidad
de Aysén, a través de sus programas Hepi Crianza, SENDA Previene, Oficina Local de la Niñez y el
Centro de la Mujer, quienes generaron espacios recreativos y de orientación para niños, niñas,
jóvenes y mujeres del territorio.
Ese mismo día se desarrolló el concurso gastronómico “Maquichef”, instancia que puso en valor la
creatividad culinaria en base al maqui, fortaleciendo el vínculo entre tradición, innovación y producto
local.
Las actividades deportivas Maquitón y Maquitour, inicialmente contempladas en el programa, fueron
reprogramadas para este sábado 07 de marzo, considerando un pronóstico de mejor tiempo que
permitirá su desarrollo al aire libre con mayor participación comunitaria.
Alta participación marcó la II Fiesta del Maqui: Mañihuales llenó el recinto en torno al maqui y sus costumbres.
Villa Mañihuales fue escenario este sábado 28 de febrero y domingo 01 de marzo de la II versión de
Camino a Lago Riesco S/N
direccion@canal11aysen.cl
+56 9 9869 1660
Puerto Aysén
©Canal 11 Aysén 2022
Desarrollado por Gfiguerola