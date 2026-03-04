Alta participación marcó la II Fiesta del Maqui: Mañihuales llenó el recinto en torno al maqui y sus costumbres.

Villa Mañihuales fue escenario este sábado 28 de febrero y domingo 01 de marzo de la II versión de

la Fiesta Costumbrista “Entre Maqui y Tradiciones”, organizada por la Asociación Gremial de Turismo

y Comercio de la localidad y financiada por el Fondo 8% del Gobierno Regional de Aysén, instancia

que reunió a la comunidad en torno a la identidad patagónica, la gastronomía y el desarrollo local.

Pese a las condiciones climáticas del sábado, el recinto del Club de Rodeo se mantuvo con alta

asistencia. Los asados comunitarios al palo, gratuitos y abiertos a la comunidad, congregaron a

vecinos, vecinas y turistas, generando un espacio de encuentro significativo en la localidad.

Durante ambas jornadas se desarrolló la feria de artesanos y emprendedores, con participación de

expositores y expositoras de Mañihuales y distintos sectores de la comuna de Aysén, fortaleciendo la

economía local y la circulación de productos con identidad territorial.

La música en vivo estuvo a cargo de la banda local Pasión Campera, presente los dos días,

aportando un sello tradicional y comunitario a la programación artística.

El domingo también se realizaron actividades familiares gracias al apoyo de la Ilustre Municipalidad

de Aysén, a través de sus programas Hepi Crianza, SENDA Previene, Oficina Local de la Niñez y el

Centro de la Mujer, quienes generaron espacios recreativos y de orientación para niños, niñas,

jóvenes y mujeres del territorio.

Ese mismo día se desarrolló el concurso gastronómico “Maquichef”, instancia que puso en valor la

creatividad culinaria en base al maqui, fortaleciendo el vínculo entre tradición, innovación y producto

local.

Las actividades deportivas Maquitón y Maquitour, inicialmente contempladas en el programa, fueron

reprogramadas para este sábado 07 de marzo, considerando un pronóstico de mejor tiempo que

permitirá su desarrollo al aire libre con mayor participación comunitaria.