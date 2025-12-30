Autoridades refuerzan llamado a la prevención de incendios

Un llamado a reforzar la prevención de incendios durante la temporada estival 2025-2026, hicieron autoridades de Gobierno en la Delegación Presidencial Regional de Aysén, ante el aumento de temperaturas durante los próximos días.

“Volver a hacer un llamado a nuestra población, a la prevención y al autocuidado. El 99,7% de los incendios forestales son por causas humanas, en los próximos días vamos a tener días de calor, por lo tanto, el llamado que estamos haciendo es a tomar todas las precauciones, a disfrutar de este fin de semana largo, con precaución con respecto a esta temática tan relevante”, señaló la Delegada Presidencial Regional (s), Úrsula Mix Jiménez.

La seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos recalcó que Carabineros está realizando patrullajes preventivos desde octubre, recalcando la importancia de la responsabilidad individual en la prevención de incendios.

“Los incendios forestales son ilícitos de gravedad. La negligencia se penaliza desde una multa hasta cinco años en nuestro sistema penal y los incendios que son provocados pueden tener penas que se empinen hacia los 20 años y el presidio perpetuo, dependiendo de los resultados. Hay resultados que incluso significan la muerte de personas, por lo tanto, el cuidado es realmente importante, ayúdenos a prevenir”.

La directora regional (s) de CONAF, Andrea Bahamondes Valenzuela, detalló que la última semana se ha trabajado en incendios en Tejas Verdes, con una superficie afectada de 0,04 hectáreas, Chile Chico con 1,70 hectáreas dañadas, y Balmaceda con 0,4 hectáreas.

“Tenemos que ser cuidadosos en el uso de las herramientas de trabajo, tener despejados los lugares donde uno realiza faenas; está restringido el uso del fuego en faenas forestales o agrícolas; llamamos a tener precaución en el uso de fuego recreacional, que está prohibido excepto en lugares establecidos y autorizados; y pedimos precaución en las medidas de prevención en las casas, manteniendo vegetación corta y sin acumulaciones de basura”, enfatizó.

El director regional (s) de Senapred, Carlos Ureta, dijo que “no queremos tener incendios forestales, ese es el llamado que queremos hacer. Como bien mencionaba nuestra Delegada este fin de semana tenemos temperaturas considerables, la Dirección Meteorológica de Chile habla de 25°C hacia arriba, podríamos llegar incluso hasta los 28 grados el día sábado y domingo, entonces el llamado es a tomar todas las precauciones”.

El Plan de Acción de Prevención, Mitigación y Control de Incendios considera 16 brigadas desde La Junta hasta Villa O´Higgins, un helicóptero en Coyhaique y otro en Cochrane, coordinación con Bomberos y capacitación de Brigadas del Ejército, entre otros medios y recursos.