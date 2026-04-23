Aysén Patagonia se posiciona en Brasil: fuerte apuesta por atraer turismo internacional

El Gobierno Regional de Aysén y Sernatur, junto a actores del sector turístico regional, convocaron en Brasil a operadores, agencias de viaje y socios estratégicos al Encuentro Aysén Patagonia, una instancia orientada a fortalecer el posicionamiento del destino en uno de los mercados internacionales más relevantes para la región.

Con el objetivo de fortalecer la presencia de Aysén Patagonia en el mercado brasileño, el pasado lunes 13 de abril se realizó en São Paulo, Brasil, el Encuentro Aysén Patagonia, una acción impulsada de manera conjunta por el Gobierno Regional de Aysén y Sernatur Aysén, en el marco de la participación del destino en la feria WTM Latin America.

La instancia reunió a operadores turísticos, agencias de viaje y actores estratégicos del sector, en un espacio orientado a fortalecer redes de contacto, generar vínculos comerciales y avanzar en la generación de nuevas oportunidades de comercialización para empresas y servicios turísticos de Aysén Patagonia.

Durante la jornada, el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, destacó el sentido estratégico de la realización de este encuentro en São Paulo. “El turismo brasileño ha crecido mucho en Chile, por eso es tan importante que nuestra región se siga promocionando. Agradezco mucho la compañía de la subsecretaria de Turismo, el cónsul de Brasil en Chile, la ONU Turismo, que nos acompañó y nos permitió entregar toda nuestra oferta y toda nuestra grandeza turística como región de Aysén, lo que nos permite también, a través de este tipo de eventos, poder hacer que el turismo de la región de Aysén siga creciendo”, señaló Marcelo Santana.

Claudio Montecinos Angulo, director regional de Sernatur Aysén, destacó que el encuentro buscaba complementar la presencia del destino en São Paulo, en el marco de la feria de turismo, con una actividad estratégica de posicionamiento internacional. “La realización de este encuentro en Brasil forma parte de una estrategia de promoción internacional que busca consolidar la presencia de Aysén Patagonia en el mercado brasileño, fortaleciendo redes comerciales y generando oportunidades concretas para la industria turística regional. Nuestro objetivo es seguir posicionando al destino como una alternativa atractiva y competitiva para visitantes internacionales durante todo el año”.

La jornada contó con la presencia de la subsecretaria de Turismo de Chile, María Paz Lagos; del cónsul general de Chile en São Paulo, Juan Alonso Gutiérrez; del director de la Oficina Regional de ONU Turismo para las Américas, Heitor Kadri; y Juliana Bettini, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de representantes del Consejo Empresarial de Turismo y Hostelería (Cetur), reforzando de esta manera el carácter estratégico e internacional de la instancia.

El encuentro Aysén Patagonia contempló una presentación del destino, además de activaciones gastronómicas lideradas por Andrea Zabala, de la empresa regional Tepaluma, y del vino Allá Lejos, de Chile Chico. Posteriormente, se desarrolló una instancia de networking orientada a conectar al destino con compradores especializados, agencias, tour operadores y tomadores de decisión del mercado brasileño. Cabe señalar que en el encuentro también participaron las empresas regionales inscritas en la feria WTM: Gran Patagonia, Rolling Patagonia, Free Adventures, Mañío Eventos y Loberías del Sur.

Julia Veloso, representante de la empresa TTW Group, operador de viajes exclusivos de Brasil, destacó las posibilidades que brinda el destino al mercado brasileño. “Es maravilloso conocer un poco más sobre el destino y, realmente, es apasionante. Me quedé encantada con todo lo que escuché y todo lo que vi aquí hoy. Fue realmente fantástico tener tantas personas también apasionadas por el destino. Salimos de aquí con muchas ideas para presentar a nuestros clientes y a todas las empresas que trabajan con nosotros”, indicó Veloso.

Por otra parte, Marianna Alcorta, de la Asociación Brasileña de Agencias de Viaje (ABAV), destacó la posibilidad de estar presente en este encuentro y poder conocer uno de los destinos que está siendo altamente demandado por el mercado brasileño. “Yo no lo conocía y me pareció muy bueno reunir a toda la cadena. Es un destino que sé que los brasileños buscan”, señaló.

De esta manera, la jornada permitió reforzar el mensaje estratégico para la promoción de Aysén Patagonia como un destino que ofrece experiencias durante todo el año, invitando a visitantes internacionales a descubrir la región no solo en verano, sino también en otoño, invierno y primavera. En este contexto, se destacó, además, la proyección de conectividad asociada al nuevo aeropuerto de Balmaceda, cuya ampliación permitirá fortalecer la recepción de pasajeros y potenciar la proyección turística internacional de la región.

Al finalizar la jornada, el cónsul general de Chile en São Paulo, Juan Alonso Gutiérrez, valoró la posibilidad de presentar el destino en uno de los estados más importantes de Brasil. “Creo que oportunidades como estas generan y fortalecen el vínculo que Chile debe tener con Brasil y con São Paulo, uno de los estados más importantes del país. Por supuesto, este tipo de iniciativas potencian el desarrollo de la región y para beneficio de toda la población que allí vive y también para el desarrollo del turismo.”, concluyó el cónsul.