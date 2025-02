Aysén tiene una nueva soberana: Josefa Yáñez

En un espectacular certamen las siete candidatas brillaron en el escenario, conmocionaron

al público, se ganaron el respeto de sus contendientes y de se robaron el corazón de los

ayseninos.

Un gran marco de público tuvo la reñida competencia que dieron las jóvenes participantes

del concurso, que las llevó a resaltar sus mejores cualidades en el Gimnasio IND, en un

show con música en vivo y baile; el cual ya lo cataloga como una las mejores actividades

del 97 aniversario de Puerto Aysén.

Luego de las presentaciones de baile de las candidatas, la prenda reciclada, el vestido de

noche y la sesión de preguntas; se declaró como Reina de Puerto Aysén a la joven Josefa

Yáñez Jaramillo.

La nueva reina de Puerto Aysén dio su primera impresión luego de su anuncio como

ganadora, “estoy muy contenta, tengo muchas emociones en este momento, quiero dar

agradecimientos a mi familia y a la gente que me acompañó a hacer todo esto posible.

Principalmente el mensaje que quiero entregar, como dije en el este evento, soy egresada

de Medicina Veterinaria y para mí es muy importante el cuidado del medio ambiente,

vivimos en una región muy bonita y siento que ese es el deseo que quiero dejar con este

reinado, protejamos nuestra comuna”.

Mientras, la Virreina de Puerto Aysén fue Stefanella Bacalao y como la Segunda Virreina

quedó Nicole Cárcamo. Por su parte, Venisia Sánchez recibió el reconocimiento como “Miss

Simpatía”, al ser votada por las demás candidatas; por último, la “Miss Popularidad” fue

Samara Mayorga, que consiguió una mayor votación en el Instagram de la Municipalidad de

Aysén, con un total de 3.469 me gusta.

Loreta Coñecar, parte de la comisión organizadora y encargada del certamen agradeció a

todos los funcionarios que trabajaron para que el show fuera un éxito.

“Me voy con el corazón muy lleno de felicidad, muy orgullosa del trabajo que realizamos

como equipo municipal. El día de hoy tuvimos gimnasio lleno, lo pasaron súper bien y

espero que lo puedan seguir pasando estupendo, seguimos con varias actividades, así que

los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales donde pueden ver la programación

de aniversario que tenemos para estos próximos días”, finalizó Loreta Coñecar.

La encargada de igualmente se expresó orgullosa de todas las candidatas, independiente

de quien haya ganado, todas se esforzaron al máximo para alcanzar la gloria y ese es el

valor que mejor representa a las ayseninas, mujeres de esfuerzo y que no se rinden hasta

conseguir resultados; al igual que espera que la tradición siga y el próximo año más jóvenes

se atrevan a participar en un certamen que es para ellas.