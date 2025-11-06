¿BAJAR DE PESO A CUALQUIER COSTO?: SERNAC ALERTA POR VENTA Y CONSUMO RIESGOSO DE MEDICAMENTOS PARA LA OBESIDAD

- El Servicio, con el apoyo del ISP, elaboró un “reporte de mercado de medicamentos para bajar de peso”, el cual está disponible en el sitio web www.sernac.cl
- Los precios más económicos corresponden a los que contienen fentermina u orlistat, variando entre $9.000 y $36.000; mientras que los más costosos son los basados en semaglutida, duraglutida o liraglutida, cuyos valores oscilan entre $83.000 y $313.00.
- Se detectó publicidad prohibida sobre medicamentos para bajar de peso y el ofrecimiento de recetas médicas a distancia, lo que podría poner en riesgo la salud de las personas.
- Nunca se debe utilizar medicamentos para bajar de peso sin la correspondiente prescripción y supervisión médica.