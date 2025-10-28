BASE AÉREA BALMACEDA FORTALECIÓ VÍNCULOS CON EL INSTITUTO TELETÓN DE AYSÉN

Personal institucional efectuó una visita al centro y participó de la Campaña Teletón 2025.

El Comandante de la Base Aérea Balmaceda, Suboficial Mayor Richard Bravo junto a personal de la Unidad, visitó este 23 de octubre el Instituto Teletón Aysén, comuna de Coyhaique, en el marco de las actividades de vinculación con la comunidad desarrolladas por el Departamento de Asuntos Públicos de la FACH, con motivo de una nueva edición de Teletón el próximo 28 y 29 de noviembre.

La delegación, tuvo la oportunidad de conocer la labor que desarrollan los profesionales del instituto, además de compartir con los padres de los niños, niñas y jóvenes que asisten al centro de rehabilitación.

Asimismo, los Aviadores Militares junto a voluntarios de Teletón efectuaron el tradicional “Pintatón”, una de las actividades más emblemáticas de Teletón, que invita a las personas a pintar sus vehículos y sumarse con alegría a la cruzada solidaria.