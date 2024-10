Buses eléctricos del Municipio de Aysén beneficiarán a estudiantes y adultos mayores

Son buses eléctricos modernos y cómodos que están en proceso de implementación y que a comienzos del 2025 llegarán a Puerto Aysén, gracias a recursos del Gobierno Regional

Debido al gran éxito que ha tenido el programa “Conecta Mayor” de la Ilustre Municipalidad de Aysén, que consiste en trasladar a personas mayores desde sus hogares a diversos servicios públicos e incluso a realizar trámites o atenciones médicas a la capital regional Coyhaique. Es que, el área de planificación del Municipio y por disposición del alcalde, Julio Uribe, ha levantado un proyecto que ya se está ejecutando con recursos del Gobierno Regional, el que traerá en los próximos meses 3 nuevos y modernos buses a la comuna.

Uno de estos vehículos de traslado de pasajeros ya está en Santiago, mientras que los otros dos están siendo implementados. En forma paralela, el jefe comunal ha continuado realizando gestiones para el correcto funcionamiento de la iniciativa y a la vez informando a otras entidades que se verían beneficiadas con la puesta en marcha de los nuevos buses, en este caso, jóvenes universitarios que estudian en Coyhaique, por ejemplo, en la Universidad de Aysén, por ello, el Acalde Uribe, se reunió con su administrador provisional de esta casa de estudios superiores, Juan Pablo Prieto.

“Estamos en plena ejecución del proyecto de adquisición de tres buses eléctricos, dos para el traslado de adultos mayores, transporte urbano en Aysén y uno para los estudiantes universitarios que tienen que viajar desde Puerto Aysén hacia Coyhaique. En estos momentos estamos en el proceso de instalación de las electrolineras, que es, donde se van a cargar los buses. Estamos en la firma del convenio con el Municipio de Coyhaique, porque uno de estos puntos de carga va a estar en el terminal de buses de Coyhaique, que depende del Municipio. También estuvimos con el rector de la Universidad Aysén, a quien le solicitamos la cantidad de estudiantes que viajan, con sus horarios de salida y entrada, para que podamos ir coordinando el recorrido que haría este bus”.

Buscando las mejores alternativas para el funcionamiento y operatividad de los buses, el Alcalde Julio Uribe, también se reunió con el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Hans Zimmermann. “Estuvimos con el Seremi de Transportes, revisando distintas instancias, donde la buena noticia es que entra a licitación el transporte subvencionado que viajaría desde Mañihuales hacia Coyhaique, también para estudiantes. Por lo tanto, nos da mucha alegría de que nos hayan escuchado en este requerimiento que teníamos para los estudiantes de Mañihuales, que no tenían la posibilidad de poder viajar en otros horarios y así trasladarse desde su localidad y poder volver”.

Feliz con esta noticia, sobre la pronta operatividad de buses eléctricos que trasladen a los jóvenes de Puerto Aysén que estudian en Coyhaique, se mostró el administrador provisional de la Universidad de Aysén, Juan Pablo Prieto.

“He quedado tremendamente feliz por esta iniciativa de la Municipalidad de Aysén a través de su Alcalde, que vino a comentarme directamente sobre esta iniciativa, que no es solo un proyecto innovar, sino que, muy beneficioso para toda la comunidad, especialmente para nuestros jóvenes que transitan diariamente desde Puerto Aysén a Coyhaique y hay dificultades, no está todo el transporte que se requiere, los horarios no son siempre los más adecuados y creemos que esto va a ser un beneficio muy bien recibido por nuestros estudiantes y la universidad. Felicitamos esta iniciativa también, porque, es muy interesante, son buses eléctricos que ayudan a la descontaminación, creo que tiene un conjunto de beneficios, es una iniciativa inédita y eso es bueno hacerlo notar. No hemos tenido algo de esa naturaleza, transporte gratuito además para nuestros estudiantes, yo creo que es una muy buena noticia y felicitaciones al Municipio”.

Se espera que los tres nuevos, modernos y cómodos buses lleguen durante las primeras semanas de 2025 a Puerto Aysén y luego del trámite administrativo que corresponde, se utilicen privilegiando a los adultos mayores y jóvenes universitarios que estudian en Coyhaique.