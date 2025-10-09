Cambio de mando: prefecta inspectora Katherin Rivillo Molina asume jefatura de la PDI Aysén

Este miércoles 8 de octubre, en el Complejo Policial Coyhaique, ante autoridades regionales, jefes

de unidades y personal institucional, se llevó a cabo la ceremonia de “Entrega y Recepción de la

Región Policial de Aysén”, instancia donde asumió como jefa regional la prefecta inspectora

Katherin Rivillo Molina, oficial general con más de 31 años de servicio en distintas áreas de

competencia de la Policía de Investigaciones de Chile, siendo la Jefatura Nacional de Bienestar y

Calidad de Vida su anterior unidad a cargo.

Sobre este nuevo desafío en su carrera policial, la prefecta inspectora Rivillo señaló que “asumo

con mucha humildad, con mucho compromiso y con todas las ganas de aportar a la Región de

Aysén con un trabajo colaborativo y conjunto con todas las autoridades para entregar a la

ciudadanía la tranquilidad y la seguridad que todos necesitamos”.

Sobre el trabajo investigativo, la oficial general resaltó que “los detectives estamos llamados a dar

garantías de seguridad para el país y esa es nuestra tarea, nuestra misión. La ciudadanía también

nos ha respondido con la confianza y con la valorización que tenemos y qué mejor que eso para

continuar con nuestro trabajo”.

Por su parte, el prefecto inspector Javier Valenzuela Riquelme asumirá un nuevo desafío dentro de

su vasta trayectoria profesional, tomando el liderazgo de la Jefatura Nacional de Gestión

Estratégica. En el cambio de mando, el jefe policial manifestó que “tengo una serie de

sentimientos encontrados, por una parte, la satisfacción del deber cumplido, porque creo que la

gestión fue bastante eficiente y eficaz, cumplimos el objetivo que nos trazamos cuando llegamos a

la región hace casi un año, que fue mantener a la Región de Aysén libre de algunos fenómenos

criminales emergentes en otras partes de Chile. Eso fue a merced de un trabajo en equipo de la

PDI, de las autoridades de Gobierno, de Carabineros, del Ministerio Público, de todos los

organismos públicos”.

Sobre su nueva destinación, el prefecto inspector Valenzuela indicó que “me voy a un puesto con

un nivel de importancia considerable y que, seguramente, me va a permitir trascender en algunas

cosas a nivel nacional, en todos los aspectos de la institución, así que créanme que voy a tener

siempre un ojo puesto en la Región de Aysén”.

El delegado presidencial Regional de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, resaltó que “hemos vivido una

ceremonia muy emotiva en la PDI, donde hemos despedido al prefecto inspector Javier

Valenzuela, a quien agradecemos públicamente su dedicación durante el tiempo que estuvo al

mando de la PDI Aysén. Hicimos, creo, un gran trabajo, muy coordinado y, por lo tanto, lo vamos a

echar de menos. Pero al mismo tiempo, tenemos muy buenas relaciones y muy buena información

respecto de la nueva jefa regional, la prefecta inspectora Catherine Rivillo, quien se integra a este

equipo de trabajo de la región”.

Además, la autoridad regional agregó que “para nosotros como gobierno, al igual que en todo el

país, la seguridad es un activo que debemos defender en esta región, sobre todo que tenemos los

más bajos indicadores delictuales, pero la tarea es mantenerlos, bajarlos y proteger a nuestra

ciudadanía y, por lo tanto, el trabajo que hacemos con la PDI Aysén es fundamental”.

Asimismo, la seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño valoró el trabajo desarrollado por

el prefecto inspector Valenzuela, recalcando que “en esta tarea de promover el orden público, de

bajar la percepción de peligro sobre el delito y de combatirlo, don Javier ha sido una pieza

importante, sus consejos, la forma en que enfrentó su cometido en esta región. En ese sentido

agradecerle encarecidamente toda la ayuda que le prestó a esta Seremía, y lo felicitamos, porque

entiendo que este es un muy merecido ascenso”.

La seremi Vallejos dio la bienvenida a la prefecta inspectora Rivillo, puntualizando que “este

trabajo continúa, estoy muy esperanzada y sé que con doña Katherin vamos a tener un muy buen

trabajo, ya estamos en conversaciones para establecer qué delitos nos preocupan, cómo podemos

enfrentar la sensación de seguridad de la gente, cómo podemos destacar los triunfos que ha

tenido y va a seguir teniendo la Policía de Investigaciones. En ese sentido, mi bienvenida y mi

confianza de que vamos a desarrollar un muy buen trabajo”.

Finalmente, en representación de la Municipalidad de Coyhaique, el concejal Ricardo Cantín Beyer

valoró el trabajo realizado por Valenzuela y deseó el mayor de los éxitos a la gestión de la nueva

regional de la PDI Aysén, resaltando que siempre estarán a disposición de la Policía de

Investigaciones de Chile.