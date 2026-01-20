Campaña “Solidaridad con las familias afectadas” Iglesia de Aysén – Caritas Chile

Los graves incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble han afectado a cientos de familias que necesitan nuestro apoyo ahora mismo.

La pastoral social de la Iglesia de Aysén junto a Caritas Chile, con el lema “Solidaridad con las familias afectadas”, estamos motivando una campaña solidaria para recolectar fondos en su ayuda.

Los aportes económicos se pueden realizar a la cuenta oficial:

Banco de Chile

Cuenta Corriente: N°117-01

Titular: Caritas Chile