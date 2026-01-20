Campaña “Solidaridad con las familias afectadas” Iglesia de Aysén – Caritas Chile

Los graves incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble han afectado a cientos de familias que necesitan nuestro apoyo ahora mismo.
La pastoral social de la Iglesia de Aysén junto a Caritas Chile, con el lema “Solidaridad con las familias afectadas”, estamos motivando una campaña solidaria para recolectar fondos en su ayuda.
Los aportes económicos se pueden realizar a la cuenta oficial:
Banco de Chile
Cuenta Corriente: N°117-01
Titular: Caritas Chile
RUT: 70.020.800-1
Correo: comunicaciones@caritaschile.
org