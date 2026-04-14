Carabineros y Colegio Sagrada Familia activan protocolos de seguridad tras amenazas de posible tiroteo

Una situación de alerta se vivió el día martes recién pasado en el Colegio Sagrada Familia de Puerto Aysén, luego que se detectaron mensajes intimidatorios que advertían sobre un presunto ataque armado en las dependencias del establecimiento.

El Comisario de Carabineros de Puerto Aysén, Mayor Patricio Parada indicó que ente esto la dirección del plantel educacional alertó a Carabineros de la 2da Comisaría de esta ciudad y requirió la presencia del personal en las instalaciones, tras lo cual las autoridades del recinto determinaron la suspensión de clases con la finalidad de resguardar la integridad de la comunidad educativa.

Rayados

El procedimiento se inició tras un llamado telefónico de los funcionarios del colegio, quienes solicitaron la presencia policial tras descubrir -momentos antes- la existencia de rayados en puertas de los baños, cuyos mensajes hacían referencia a un “posible tiroteo” programado para la jornada del martes 14 de abril.

Frente a lo anterior el Mayor Patricio Parada, señaló que el personal de servicio se constituyó de forma rápida en el lugar para coordinar las acciones de seguridad y entrevistarse con el director del establecimiento.

Diligencias

Tras la denuncia, el Oficial indicó que Carabineros inició diligencias autónomas orientadas a identificar el origen de las amenazas y recabar los antecedentes, entre los que se encuentran la fijación fotográfica, empadronamiento de testigos, denunciante y revisión de cámaras de seguridad con la finalidad de ser puestos en conocimiento de la Fiscalía.

Medidas de protección

El Ministerio Público fue notificado formalmente del caso y dispuso una medida de protección consistente en rondas periódicas por parte de Carabineros durante los próximos 30 días en el sector del colegio.

Como medida preventiva adicional y por decisión autónoma de la administración del establecimiento, las clases fueron suspendidas durante el día martes para facilitar las labores investigativas y garantizar la tranquilidad de padres, apoderados y alumnos.