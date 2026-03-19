CChC Coyhaique conmemora el Día del Trabajador de la Construcción reconociendo el esfuerzo de quienes levantan la región de Aysén

En una emotiva ceremonia realizada en las instalaciones de la empresa Patagón

Servicios Integrales, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sede Coyhaique

conmemoró el Día del Trabajador de la Construcción. El evento no solo destacó la labor

diaria de quienes edifican la infraestructura regional, sino que también incluyó la entrega

del reconocimiento "CChC 75 años", por el septuagésimo quinto aniversario del gremio

este 2026

La actividad contó con la participación de autoridades regionales, directivos del gremio y

trabajadores de diversas empresas socias. Durante su intervención, el Presidente de la

CChC Coyhaique, Pablo Carrasco, enfatizó que los trabajadores son "la esencia" de la

industria, agregando que "Son ellos los que construyen obras, los que construyen la

calidad de vida que se va dando con las cosas que van haciendo", reafirmando el

compromiso del gremio por protegerlos y motivarlos con la entrega de apoyos directos en

áreas tales como: salud, formación y social.

Por su parte, el Gobernador Regional, Marcelo Santana Vargas, destacó el rol estratégico

del sector, detallando que "Nuestro compromiso como Gobierno Regional es seguir

impulsando la construcción, para que no pare y tengamos cada vez más, muchos y muy

buenos trabajadores".

En el marco del aniversario del gremio, se otorgó un premio a tres trabajadores, Roberto

Fuentes Caileo de la empresa Patagón Servicios Integrales; a Abdón Tenorio Vargas de la

empresa Racsol; y a José Millacura, de constructora LyD.

Abdón Tenorio, con más de 30 años de trabajo en Racsol se manifestó "Feliz que la

empresa me haya reconocido los años de servicio… y muy feliz de estar dentro del rubro

de trabajadores como destacado”.

En tanto, José Millacura, quien actualmente trabaja en la construcción de 101 viviendas

en la localidad de Balmaceda, calificó el premio como "un compromiso para esforzarme

cada vez más para llevar adelante esta maquinita que no para de innovar como es la

construcción".

En la ceremonia se buscó relevar el rol del trabajador y la trabajadora de la construcción,

pues no solo levantan estructuras, siendo creadores de espacios que cobran vida en el

cotidiano de una comunidad.

A través de estos tres galardonados, la CChC Coyhaique extendió un agradecimiento a

los más de 6 mil trabajadores del sector que, con dedicación y esfuerzo, construyen día a

día un mejor futuro para la región de Aysén.