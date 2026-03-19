CChC Coyhaique conmemora el Día del Trabajador de la Construcción reconociendo el esfuerzo de quienes levantan la región de Aysén

En una emotiva ceremonia realizada en las instalaciones de la empresa Patagón
Servicios Integrales, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) sede Coyhaique
conmemoró el Día del Trabajador de la Construcción. El evento no solo destacó la labor
diaria de quienes edifican la infraestructura regional, sino que también incluyó la entrega
del reconocimiento "CChC 75 años", por el septuagésimo quinto aniversario del gremio
este 2026
La actividad contó con la participación de autoridades regionales, directivos del gremio y
trabajadores de diversas empresas socias. Durante su intervención, el Presidente de la
CChC Coyhaique, Pablo Carrasco, enfatizó que los trabajadores son "la esencia" de la
industria, agregando que "Son ellos los que construyen obras, los que construyen la
calidad de vida que se va dando con las cosas que van haciendo", reafirmando el
compromiso del gremio por protegerlos y motivarlos con la entrega de apoyos directos en
áreas tales como: salud, formación y social.
Por su parte, el Gobernador Regional, Marcelo Santana Vargas, destacó el rol estratégico
del sector, detallando que "Nuestro compromiso como Gobierno Regional es seguir
impulsando la construcción, para que no pare y tengamos cada vez más, muchos y muy
buenos trabajadores".
En el marco del aniversario del gremio, se otorgó un premio a tres trabajadores, Roberto
Fuentes Caileo de la empresa Patagón Servicios Integrales; a Abdón Tenorio Vargas de la
empresa Racsol; y a José Millacura, de constructora LyD.
Abdón Tenorio, con más de 30 años de trabajo en Racsol se manifestó "Feliz que la
empresa me haya reconocido los años de servicio… y muy feliz de estar dentro del rubro
de trabajadores como destacado”.
En tanto, José Millacura, quien actualmente trabaja en la construcción de 101 viviendas
en la localidad de Balmaceda, calificó el premio como "un compromiso para esforzarme
cada vez más para llevar adelante esta maquinita que no para de innovar como es la
construcción".
En la ceremonia se buscó relevar el rol del trabajador y la trabajadora de la construcción,
pues no solo levantan estructuras, siendo creadores de espacios que cobran vida en el
cotidiano de una comunidad.
A través de estos tres galardonados, la CChC Coyhaique extendió un agradecimiento a
los más de 6 mil trabajadores del sector que, con dedicación y esfuerzo, construyen día a
día un mejor futuro para la región de Aysén.
CChC Coyhaique conmemora el Día del Trabajador de la Construcción reconociendo el esfuerzo de quienes levantan la región de Aysén
En una emotiva ceremonia realizada en las instalaciones de la empresa Patagón
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