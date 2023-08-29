Centro de Alerta Temprana SENAPRED Región de Aysén

NFORMATIVO PARA LAS COSTAS DE CHILE
BOLETIN : 1
EVENTO : 28/08/2023 19:25
MAGNITUD : 5.1, 18 KM AL NE DE MELINKA
HORA RECEPCION INFORMACION : 28/08/2023 19:42
EVALUACION:
LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL : 28/08/2023 19:25 (28/08/2023 23:25 U.T.C.)
MAGNITUD : 5.1
FUENTE : USGS
LATITUD : 43° 48′ S
LONGITUD : 73° 34′ W
REFERENCIA GEOGRAFICA : 18 KM AL NE DE MELINKA
SE DEBE TENER PRESENTE QUE:
SI SENAPRED HA DECRETADO EVACUACION PREVENTIVA, ESTA SE MANTENDRA HASTA QUE SEA CANCELADA POR SENAPRED.
NO SE DESCARTA LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRAN EN FORMA ESPONTANEA REMOCIONES EN MASA PRODUCTO DEL SISMO, QUE PODRIAN GENERAR TSUNAMIS LOCALES EN CUERPOS DE AGUA CERCANOS A SU EPICENTRO. POR LAS CARACTERISTICAS Y EXTENSION DE LA ZONA GEOGRAFICA SUSCEPTIBLE A ESTOS EVENTOS, NO EXISTEN ACTUALMENTE A NIVEL MUNDIAL, SISTEMAS DE ALERTA CON LA CAPACIDAD PARA PREDECIR SU OCURRENCIA NI EVALUACION EN TIEMPO REAL.
SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA