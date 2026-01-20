Chile Chico se prepara para una nueva versión del Festival de la Voz Chile Chico

Chile Chico ya vive el ambiente de una nueva edición del Festival de la Voz Chile Chico,

uno de los eventos culturales más emblemáticos de la comuna, con una tradición que se

remonta a la década de los años 80 y que forma parte de la identidad local.

La versión 2026 del certamen se realizará los días viernes 30 y sábado 31 de enero, desde

las 19:00 horas, en el Centro de Eventos Mate Amargo, y contará con una inversión

conjunta entre la Municipalidad de Chile Chico y el Gobierno Regional de Aysén, lo que

permitirá fortalecer la producción técnica y artística del evento.

Por primera vez en su historia, el Festival de la Voz Chile Chico contará con la presencia de

tres artistas de nivel nacional e internacional, quienes compartirán escenario con artistas

locales y regionales, reforzando una de las principales líneas de esta administración

municipal: dar espacios reales a los talentos del territorio, promoviendo la participación

cultural y el desarrollo artístico local.

Junto a los espectáculos musicales, el festival mantendrá su tradicional competencia de

canto, instancia que busca descubrir y potenciar nuevas voces, y que en esta edición

entregará un premio total de 6.000 dólares a sus ganadores.

Con una historia que cruza generaciones, el Festival de la Voz Chile Chico se consolida una

vez más como un punto de encuentro para la comunidad y los visitantes, fortaleciendo la

cultura, el turismo y la identidad de la comuna durante la temporada estival.

Para cerrar, desde el municipio se informó que durante esta semana se dará a conocer la

parrilla artística del Festival de Puerto Guadal, el cual contará con dos noches de

espectáculos, sumándose a las distintas festividades de verano que se desarrollarán en la

comuna y sus localidades.