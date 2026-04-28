CIEP desplegó “Ciencia en el Territorio” en Puerto Ibáñez

Más de un centenar de asistentes tuvo la tercera versión de “Ciencia en el Territorio”, feria científica que en esta oportunidad se realizó en Puerto Ingeniero Ibáñez, organizada a través de la Subdirección de Vinculación y Transferencia de CIEP, y que se desplegó el pasado miércoles en el Centro de Capacitación de la comuna, ubicado frente a la Plaza de Armas.

La jornada, que comenzó a las 11:00 horas con un acto de inauguración con la participación del cantautor regional Jorge Contreras, se extendió hasta las 17:30 horas, con la presentación de 15 stands, en los cuales investigadoras e investigadores del CIEP, compartieron con el público sus hallazgos en la comprensión y desarrollo sostenible de los ecosistemas patagónicos. Además, participaron estudiantes de la Escuela Aonikenk y del Liceo Bicentenario Cerro Castillo, presentando sus respectivos proyectos de ciencia, junto a Conaf, y varias muestras del trabajo artesanal y de identidad cultural del Comité de Recolectoras “Las Collallas”.

CONECTANDO CON EL TERRITORIO

El programa -que contó con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez- incluyó charlas y experiencias prácticas orientadas a fortalecer el quehacer científico del CIEP en comunidades fuera de la capital regional, relevando la pertinencia territorial de la ciencia y fortaleciendo los vínculos entre la academia, los establecimientos educacionales y las organizaciones locales.

Desde CIEP, su directora ejecutiva, Andrea Foessel, relevó el valor del intercambio de conocimientos que propicia esta actividad en directa comunicación con los territorios.

“Esta instancia nos permite desplegarnos, compartir la ciencia y también recoger saberes locales. Es un intercambio muy valioso que fortalece tanto la investigación como su pertinencia”, comentó.

En la misma línea, representantes de la comunidad destacaron el reconocimiento de sus propios saberes, como María Castillo, presidenta del Comité de Recolectoras “Las Collallas”, quien afirmó que “nosotras también somos investigadoras desde nuestra experiencia. Trabajamos con elementos de la naturaleza y generamos conocimiento, y esta instancia nos hace sentir parte de la ciencia, por eso me siento muy orgullosa de recibir acá a los alumnos y a todos los científicos de CIEP”.

Desde el ámbito educativo, Carolina Pabst, jefa UTP de la Escuela Aonikenk, subrayó el impacto en los estudiantes que participaron con su proyecto de ciencia en el Centro de Capacitación de la comuna.

“Es una oportunidad única para que los estudiantes presenten sus hallazgos y se reconozcan como agentes activos en la construcción de conocimiento sobre su propio territorio”, destacó.

“Ciencia en el Territorio” se ha consolidado como una iniciativa clave de divulgación científica, pensada para todas las edades y orientada a promover el conocimiento, el diálogo y la valoración del territorio patagónico, por lo que en esta versión en Río Ibáñez sumó la obra de teatro “La Gotita de Agua que llega a la Tierra”, realizada en el salón de actos de la Escuela Aonikenk.