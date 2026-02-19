COCHRANE VIVIÓ HISTÓRICA PRIMERA VERSIÓN DEL FESTIVAL DEL RÍO COCHRANE

Con una convocatoria que reunió a deportistas de Cochrane, distintos puntos de la región y también de Argentina y Europa, la comuna vivió la primera versión del Festival del Río, una iniciativa que marca un hito deportivo y turístico para el territorio, en el marco de los 27 años del Club Náutico Escualos.

Kayakistas y nadadores desafiaron las aguas del Lago y Río Cochrane, en dos jornadas que no solo destacaron por su nivel deportivo, sino también por el profundo sentido de identidad, comunidad y proyección turística.

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, valoró el impacto del evento señalando, “este primer Festival del Río Cochrane marca un hito regional y confirma que vamos por el camino correcto: consolidar a Cochrane como un destino turístico durante todo el año. Aquí no solo celebramos el deporte, también proyectamos nuestra identidad, nuestra naturaleza y el enorme potencial que tiene nuestra comuna”.

Por su parte, el presidente del Club Náutico Escualos, Claudio Haro Quezada, recordó los inicios de la institución, “conversábamos como club y recordábamos cómo todo comenzó con cuatro botes… y ver en lo que se ha transformado es profundamente emocionante. Escualos es algo potente, es parte de nuestra historia y de nuestra identidad”.

La experiencia también dejó huella en quienes visitaron la comuna. El deportista de origen polaco, Pawel Goraj, quien participó en kayak y natación, destacó, “fue otra perspectiva, más profunda, más conectada con la naturaleza. Me voy muy agradecido y feliz. Me encantó ver cómo participa toda la comunidad: adultos mayores, niños, familias completas”.

En tanto, la triatleta Vanessa Garrido, de Aysén Patagonia, expresó, “estoy maravillada de haber podido nadar en el río Cochrane; no dimensionaba lo que significaba estar ahí y realmente fue algo inolvidable. Espero que esta iniciativa se siga repitiendo año tras año”.

Desde Argentina, el director de la Fundación Conociendo Nuestra Casa, Eduardo Carnota, puso énfasis en el valor formativo y territorial del evento, “cuando uno conoce su territorio, lo quiere, lo cuida y lo defiende. De eso se trata esta semilla: de conocer el lugar donde vivimos y defenderlo. Se llevan un 9… porque el próximo año vamos por el 10”.

El Festival del Río no solo permitió disfrutar del deporte en un entorno privilegiado, sino que también consolidó a Cochrane como un destino que apuesta por el turismo deportivo, la vida al aire libre y la puesta en valor de sus recursos naturales durante todo el año.

Una primera versión que deja la vara alta y proyecta a la comuna como referente regional en actividades náuticas y de aguas abiertas, fortaleciendo su identidad como tierra de ríos, naturaleza y comunidad.