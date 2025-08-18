Comisión Verdad y Niñez llama a niños, niñas y adolescentes víctimas bajo tutela del Estado a entregar sus testimonios

Este lunes se inicia en nuestra región el proceso de agendamiento para la recolección de

testimonios de niños, niñas y adolescentes, que hayan sido víctimas de abusos en centros

del Sename, justicia juvenil o residencias privadas bajo su supervisión entre 1979 y 2021,

esto en el marco del trabajo iniciado por la Comisión de Verdad y Niñez, tras su creación

mandatada por el Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2024.

Cabe mencionar que la semana recién pasada, el Ministro de Justicia y Derechos

Humanos, Jaime Gajardo Falcón, junto a la presidenta de la comisión Soledad Larraín,

dieron a conocer el trabajo que desarrolla esta iniciativa histórica, cuyo objetivo es el

esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de las víctimas para así contribuir a la

justicia, y proponer al Presidente medidas reparatorias y garantías de no repetición.

Respecto a esta iniciativa, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro

Castro explicó que “en diciembre de 2024, el Presidente de la República Gabriel Boric Font

estableció la Comisión de Verdad y Niñez que tiene por objetivo recopilar todos los

antecedentes de vulneraciones, violaciones a los derechos humanos que puedan haber

sufrido niños, niñas y adolescentes bajo custodia de Sename, en residencias o en centros

de justicia en el periodo que comprende desde 1979 a 2021, este proceso de recopilación

de testimonios o de antecedentes lo van a efectuar profesionales en distintos puntos del

país, en particular en la región de Aysén comenzará el proceso de escucha a partir de hoy

18 de agosto y para este efecto los niños, niñas y adolescentes que pudiesen haber sido

víctimas tienen que efectuar su agendamiento en la

página www.comisiónverdadyniñez.gob.cl para los efectos que los contacte el profesional

y los pueda invitar a escuchar su testimonio”.

Ahora señalar que los testimonios podrán ser entregados de manera presencial o por

escrito, y en ambos casos se contará con el acompañamiento de profesionales capacitados

en escucha respetuosa, confidencial y con enfoque reparatorio.

La autoridad regional hizo un llamado a entregar sus testimonios señalando que

“extendemos la invitación a todos quienes hayan sido víctimas en este periodo de alguna

vulneración de derechos bajo custodia del Sename entre el año 1979 y 2021 a ingresar a la

página y ver de qué se trata esta invitación y a agendar la hora para hacer el proceso de

testimonio, de escucha ante él o la profesional que está designado para este efecto”.

Finalmente, indicar que se estima que entre 1979 y 2021 pasaron por el sistema cerca de

700 mil niños, niñas y adolescentes, tanto en centros de protección como de justicia

juvenil, aunque no todos fueron víctimas de vulneraciones. La comisión proyecta que un

número significativo de personas podría aportar sus relatos para la construcción de una

verdad histórica con sentido colectivo y garantías de no repetición.