Con éxito se concretó el cuadrangular internacional “Copa Alfonso Bórquez” en Puerto Aysén: Instancia rindió homenaje al destacado dirigente deportivo y exjugador de básquetbol local

Con gran éxito se realizó el cuadrangular internacional de básquetbol “Copa Alfonso
Bórquez” en Puerto Aysén, instancia que reunió a clubes como EMBA de Empresas
Bahamonde, la filial de Colo Colo en Coyhaique, Chelenko y a TCD8, proveniente de
Comodoro Rivadavia.
La jornada deportiva comenzó el sábado 1 de noviembre con cuatro partidos, mientras
que los encuentros finales para definir al ganador del cuadrangular se efectuaron el
domingo 2 de noviembre. Tras disputarse los dos partidos definitorios, el podio quedó de
la siguiente manera: primer lugar para TCD8 (Comodoro Rivadavia), segundo lugar para
club EMBA y el tercero para Colo Colo.
Además de ello, durante la instancia se premió al mejor jugador del torneo, que fue para
Marcelo Solís Soto, jugador de TCD8. Sobre la participación de su equipo en el
cuadrangular, manifestó que se trató de su primera experiencia internacional.
“Estamos muy contentos de haber participado de este torneo. La verdad es nuestra
primera experiencia con un equipo internacional como Chile. El torneo fue muy difícil para
nosotros”, sostuvo.
Agregando que se trató de equipos con “mucha jerarquía, los rivales muy potentes y nada,
muy contento por la victoria y nos vamos contentos de acá. Si nos vuelven a invitar,
estaremos acá otra vez, encantados porque la pasamos muy bien, la verdad”.
Este evento deportivo, efectuado en el gimnasio IND de la ciudad, se concretó con el fin
de rendir homenaje a Alfonso Bórquez Mansilla, exbasquetbolista y dirigente deportivo.
De hecho, en la actividad estuvo presente su esposa, Ana Verdugo, quien recibió un
reconocimiento por parte de la organización.
Referente al homenaje rendido con la “Copa Alfonso Bórquez”, expresó sus
agradecimientos. Afirmó que fue “algo súper especial, muy lindo. Los chicos siempre me
decían que estaba pendiente porque la partida de él fue repentina. Él siempre estuvo de
niño relacionado con el básquetbol. Entonces, viene en un momento muy lindo”, dijo.
