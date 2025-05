Con reconocimiento a militantes históricos y llamado a la unidad celebran 92 aniversario del PS

La actividad se llevó a cabo en la sede partidaria de Puerto

Aysén, con gran concurrencia de militantes, simpatizantes, la

comunidad y autoridades

92 años cumplió el Partido Socialista a nivel nacional y en Puerto Aysén

el comunal organizó una ceremonia con reconocimiento a sus

militantes históricos, música en vivo y discursos de las principales

autoridades del PS a nivel local y regional.

Fue una ceremonia donde asistieron muchos militantes, simpatizantes,

vecinos de la comunidad y autoridades. Así lo destacó el presidente

comunal del Partido Socialista, Domingo Quidel.

“Hubo una participación bastante masiva de autoridades, concejales,

simpatizantes del Partido Socialista, compañeros y compañeras,

dirigentes sociales, dirigentes de los partidos de la centro izquierda que

igual nos acompañaron en estos 92 años de aniversario. Queremos

destacar, la presencia de nuestras autoridades del Partido Socialista,

del comité central don Luis Guerrero Cosío, y Ana María Navarrete, que

son nuestros representantes del partido. Tuvimos al presidente del

partido comunal Coyhaique, Milton Pinto, el presidente de la juventud

regional nuestro compañero Javier González, tuvimos al delegado

presidencial provincial Rodrigo Moreno. Tuvimos también a los

concejales, Jorge Figueroa, Tatiana Villarroel, tuvimos a nuestro seremi

de energía Tomás Laibe, nuestro seremi de agricultura, Eugenio Ruiz,

estuvo nuestro consejero regional Julio Rossel y una serie de otras

autoridades que nos acompañaron de los partidos, de la centro

izquierda Partido Comunista, PPD, Partido Radical, que nos

acompañaron en esta instancia”.

En la ceremonia que estuvo dirigida por la secretaria política del

comunal Aysén del PS, Tamara González, hubo también un espacio

importante, para reconocer a los militantes históricos, resaltó Quidel.

“Como Partido Socialista también nosotros hicimos un reconocimiento,

como todos los años, a compañeros que llevan una trayectoria y

además han dejado y siguen siendo dejando un legado para nuestro

Partido Socialista de Chile, el compañero Bernabé Antecao, la

compañera Lavinia Cayún de la Balsa eh y una serie de otros

compañeros, como los hermanos Melipichún, que igual estuvieron

participando. Por lo tanto, esto fue un momento de bastante

convicción y también de poder compartir con nuestros compañeros

socialistas”.

Por último, el presidente comunal Aysén del PS, Domingo Quidel,

enfatizó que el mensaje en estos momentos es a la unidad, para los

desafíos que se vienen durante el presente año.

“El mensaje de esta directiva comunal justamente busca mantener la

unidad de nuestro partido, porque prontamente se vienen las

elecciones parlamentarias y las presidenciales durante este año, donde

justamente queremos trabajar unidos, no solamente el Partido

Socialista de manera interna, sino que también en los partidos que

integran el gobierno del presidente Boric, que son de la centro-

izquierda. Se nos vienen las primarias dentro de este proceso de la

centro-izquierda y esperamos que quien salga electo, represente los

ideales y los principios, no solo del Partido Socialista, sino que también

del conglomerado de la centro-izquierda. Y en las parlamentarias,

tenemos que ver quiénes son nuestros futuros candidatos, que todavía

no están definidos y decir nuevamente que, durante el mes de mayo,

una vez que ya se inscriban los precandidatos presidenciales, vamos a

tener encuentros programáticos donde también vamos a invitar a

diferentes actores de la sociedad civil que compartan temas que son

importantes para nuestro país”.