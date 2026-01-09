Conaf trabaja en incendio en cercanías del sector Pangal Bajo en Aysén

Mañana se suma Brigada Conaf Mañihuales y una segunda Brigada de Coyhaique para trabajar en incendio Pangal Bajo, actualiza información Senapred:
“Actualmente se encuentra trabajando la brigada de Coyhaique junto con la aeronave HC-29.
Para el día de mañana, se seguirá con los trabajos y se incorporará la brigada de mañihuales junto a una segunda brigada de Coyhaique, de ser requerido se solicitará apoyo a la aeronave nuevamente.
Superficie afectada 0.1 hectáreas”, indican desde Senapred Regional.
Desde 1999 informando
Puerto Aysén
lluvia ligera
9°C
92%

Camino a Lago Riesco S/N

direccion@canal11aysen.cl

+56 9 9869 1660

Puerto Aysén

©Canal 11 Aysén 2022

Desarrollado por Gfiguerola