Conaf trabaja en incendio en cercanías del sector Pangal Bajo en Aysén

Mañana se suma Brigada Conaf Mañihuales y una segunda Brigada de Coyhaique para trabajar en incendio Pangal Bajo, actualiza información Senapred:

“Actualmente se encuentra trabajando la brigada de Coyhaique junto con la aeronave HC-29.

Para el día de mañana, se seguirá con los trabajos y se incorporará la brigada de mañihuales junto a una segunda brigada de Coyhaique, de ser requerido se solicitará apoyo a la aeronave nuevamente.

Superficie afectada 0.1 hectáreas”, indican desde Senapred Regional.