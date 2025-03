CONCEJALA DE CISNES ACUDIRÁ A SERNAC Y A LA SEC POR CONSTANTES CORTES DE LUZ

La Junta.- Hasta 3 o 4 cortes diarios de electricidad sin aviso previo, con diferente duración y la

mayoría durante el día, horario de funcionamiento de locales comerciales, fueron los que

experimentaron durante la semana pasada los vecinos y vecinas de la Comuna de Cisnes y Lago

Verde. En el caso de la localidad de La Junta, puerta de ingreso a la Región de Aysén con gran

afluencia turística, la concejala Paulina Zapata, se encuentra reuniendo los antecedentes

necesarios para acudir al SERNAC y al Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

Según Paulina Zapata, concejala de la comuna de Cisnes, han sido muchas las llamadas de vecinos

y vecinas, muchos de ellos emprendedores que han sido afectados por los cortes no programados

que han sufrido en la zona norte de la Región de Aysén, perjudicando no sólo la actividad

comercial al no poder usar pagos electrónicos o equipos de refrigeración sino también la imagen

turística del territorio. “Vamos reunir los antecedentes de todos estos cortes no programados,

haremos todas las gestiones necesarias ante SERNAC y EDELAYSEN, como empresa mandante de

este servicio, para tener una respuesta y ver cómo se puede mejorar el servicio eléctrico en

nuestras localidades”.

La concejala socialista fue enfática en decir que “muchos pueden pensar que son simples cortes,

pero estos cortes de energía han repercutido negativamente tanto en emprendedores del rubro

del turismo, así como en el comercio de nuestras localidades y a vecinos y vecinas de nuestra

comuna, es por eso es que debemos articularnos con las diferentes instituciones del Estado para

que se pueda mejorar el servicio y ver que ver si se pueden generar las compensaciones por la

pérdida de maquinaria, computadores, refrigeradores, entre otra maquinaria semi industrial,

información que estamos levantando con nuestra comunidad”.

Finalmente Paulina Zapata, concejala de la comuna de Cisnes, dijo que espera que el servicio

eléctrico avance hacia un sistema más estable, que dé garantías a la comunidad respecto a la

continuidad ininterrumpida del servicio, tal como sucede en la zona norte del país. “En el resto de

Chile el servicio eléctrico no se interrumpe y cuando lo hace caen sanciones y multas, se compensa

las perdidas y la empresa al menos da explicaciones, aquí se corta la luz sin previo aviso varias

veces a la semana, las bajas de voltaje son el pan del día y a día y no sabemos cuál es la causa. Al

menos en nuestra comuna no importa el clima, porque los cortes son con o sin viento, lluvia o

incluso sol, como ha sucedido en los últimos días”