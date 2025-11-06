Condenan a Salmones Blumar S.A al pago de millonaria multa y suspensión de operaciones

Por haber entregado información falsa al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) acerca del inicio del tratamiento antiparasitario realizado en noviembre de 2019, la empresa Salmones Blumar S.A. fue condenada al pago de una multa y a la suspensión de operaciones del centro denunciado por un ciclo productivo.

Así lo confirmó la Corte Suprema, revocando la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, quien decidió absolver a la empresa salmonera, estimando que no había elemento de convicción que permitiera concluir que ésta haya tenido el deliberado, estudiado y reflexionado propósito de engañar a la autoridad fiscalizadora.

Los hechos denunciados ocurrieron durante una fiscalización realizada por personal de Sernapesca en el centro de cultivo “Concheo 2” de Salmones Blumar S.A. donde los operarios de la empresa informaron que iniciaron el tratamiento antiparasitario el 24 de noviembre de 2019, sin embargo, lo iniciaron después de lo informado, una vez que la ventana oficial de baño establecida previamente por Sernapesca había finalizado. Esto constituye un incumplimiento a lo dispuesto en el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de Caligidosis.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén comentó: “La entrega de información falsa es una falta grave que no podemos permitir, y en este sentido, valoramos la decisión de la Corte Suprema, que respalda y valida nuestro rol fiscalizador para asegurar el cumplimiento de la ley tanto en el sector acuícola como pesquero”.

La empresa deberá pagar una multa de 500 UTM y suspender operaciones en el centro denunciado por un ciclo productivo.