Conductor/a que atropelló a una persona en sector Pangal Bajo se habría dado a la fuga

En Puerto Aysén la tarde de este martes, se activó la alarma de emergencia, convocando a los organismos que integran el ABC al sector Pangal Bajo, por lo que inicialmente se trataba de la colisión de un auto contra un ciclista. Así lo dio a conocer el comandante del Cuerpo de Bomberos de Aysén, Cristian Meza.

“Fuimos despachados por el centro regulador del Samu de Coyhaique a nuestra central de alarma. La cual nos informaba en primera instancia de que había una colisión de un auto contra un ciclista. Pero una vez llegada la unidad al lugar, se confirmó cuál era la real situación que estaba ocurriendo y se trataba de un atropello de un adulto”.

El comandante Meza, agregó que, la victima del atropello se encontraba en el lugar, no así quien habría ocasionado el accidente.

“Estaba haciendo una maniobra de extracción de un vehículo que había tenido un accidente un día anterior al de hoy, momento en el cual habría pasado un vehículo y lo habría atropellado. El carácter de las lesiones no lo sabemos, llegó el personal Samu el cual evaluó al paciente, lo manejó en el lugar y lo extrajo de una zanja hacia la ambulancia y lo trasladaron al servicio de urgencia. El conductor del vehículo que ocasionó el accidente se dio a la fuga, no encontrándose en el lugar cuando llegaron las unidades de emergencia”.