Conductor impactó árbol en el km. 26 resultando lesiones de carácter reservado

A la altura del kilómetro 26 de la ruta 240 Puerto Aysén – Coyhaique,
este lunes se produjo un accidente que involucró a un jeep, el que por
circunstancias que se investigan salió del camino e impactó de lleno a
un árbol.
A raíz de lo anterior, fueron alertados los organismos de emergencia,
debido a que, quien conducía el auto quedó atrapado en la estructura
y se requirió trabajo del equipo especializado de bomberos, quienes
abordan los accidentes vehiculares.
Junto al Samu los voluntarios lograron sacar al hombre, mayor de
edad, que resultó con lesiones de carácter reservado, informó el mayor
de Carabineros, Patricio Parada.
“Un accidente en la ruta CH 240, a la altura del kilómetro 26-27
aproximadamente, en el cual un conductor que se traslada de
Coyhaique a Aysén por causas que se investigan, habría perdido el
control del vehículo que manejaba chocando contra un árbol que causó
lesiones todavía de carácter reservado en la persona. Se encontraba
hasta un momento atrás inconsciente, al parecer con un TEC, pero eso
motivo de evaluación por parte del personal médico”.
Debido a la complejidad para poder rescatar al lesionado, “se
constituyó personal de bomberos porque hubo problemas en poder
sacar a esta víctima del interior del vehículo y el lesionado ha sido
derivado hasta el hospital de Coyhaique para su evaluación,
constatación de lesiones también”, añadió el mayor de Carabineros,
Patricio Parada.
El conductor del móvil al momento del accidente iba acompañado,
antecedente que maneja Carabineros, como así también la
documentación del vehículo, esto más lo antecedentes recabados en el
lugar, son remitidos al Ministerio Publico.
