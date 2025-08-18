Conductora de móvil que sufre accidente en ruta 7 norte es derivada a Coyhaique

La mañana de este lunes, se activó el ABC de la emergencia en
Mañihuales, debido a un accidente de tránsito que ocurrió pasadas las
11 de la mañana en la ruta 7 norte, pasada la localidad de Villa
Mañihuales.
De este hecho fue alertado Carabineros del Reten Mañihuales, tal
como lo informó el Comisario de Aysén, mayor Patricio Parada.
“Se acercó al retén Mañihuales una persona que transitaba por la ruta
indicando que, por la ruta 7 hacia el norte había ocurrido un accidente
de tránsito que pudo haber sido como las 11 horas. Personal llegó al
lugar, efectivamente había una camioneta, conductora una mujer
mayor de edad, la que por causas que se investigan habría perdido el
control del móvil y colisionó con una barrera de contención
proyectándose hacia una zanja”.
Para ser evaluada en un recinto de mayor complejidad, la conductora
del móvil fue derivada al hospital regional de Coyhaique, añadió el
oficial de Carabineros. “La conductora se encuentra lesionada no con
riesgo vital ni al parecer de gravedad, no obstante, por no mantener
obviamente el Cesfam los equipos para poder contratar bien sus
lesiones se trasladó hasta Coyhaique, donde está siendo evaluada para
descartar o certificar si tiene alguna lesión mayor”.
El accidente ocurrió específicamente en cercanías del sector
Piscicultura Pedregoso, Ruta 7 al norte de Mañihuales y trabajaron
para lograr rescatar a la conductora lesionada personal del Samu y
Bomberos de la Séptima Compañía de Mañihuales, estos últimos a
cargo del Tte. 2° Braulio Lema y voluntarios que se movilizaron en el
BX 7.
Al finalizar la emergencia, se destacó la coordinación del ABC en la
localidad, asistiendo a este accidente ambulancia, Bomberos y
Carabineros, todos de Villa Mañihuales.