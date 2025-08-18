Conductora de móvil que sufre accidente en ruta 7 norte es derivada a Coyhaique

La mañana de este lunes, se activó el ABC de la emergencia en

Mañihuales, debido a un accidente de tránsito que ocurrió pasadas las

11 de la mañana en la ruta 7 norte, pasada la localidad de Villa

Mañihuales.

De este hecho fue alertado Carabineros del Reten Mañihuales, tal

como lo informó el Comisario de Aysén, mayor Patricio Parada.

“Se acercó al retén Mañihuales una persona que transitaba por la ruta

indicando que, por la ruta 7 hacia el norte había ocurrido un accidente

de tránsito que pudo haber sido como las 11 horas. Personal llegó al

lugar, efectivamente había una camioneta, conductora una mujer

mayor de edad, la que por causas que se investigan habría perdido el

control del móvil y colisionó con una barrera de contención

proyectándose hacia una zanja”.

Para ser evaluada en un recinto de mayor complejidad, la conductora

del móvil fue derivada al hospital regional de Coyhaique, añadió el

oficial de Carabineros. “La conductora se encuentra lesionada no con

riesgo vital ni al parecer de gravedad, no obstante, por no mantener

obviamente el Cesfam los equipos para poder contratar bien sus

lesiones se trasladó hasta Coyhaique, donde está siendo evaluada para

descartar o certificar si tiene alguna lesión mayor”.

El accidente ocurrió específicamente en cercanías del sector

Piscicultura Pedregoso, Ruta 7 al norte de Mañihuales y trabajaron

para lograr rescatar a la conductora lesionada personal del Samu y

Bomberos de la Séptima Compañía de Mañihuales, estos últimos a

cargo del Tte. 2° Braulio Lema y voluntarios que se movilizaron en el

BX 7.

Al finalizar la emergencia, se destacó la coordinación del ABC en la

localidad, asistiendo a este accidente ambulancia, Bomberos y

Carabineros, todos de Villa Mañihuales.