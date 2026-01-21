Conocido ex futbolista reforzará Anfa de Puerto Aysén en Nacional Súper Senior

Este jueves 22 de enero comienza el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur Súper Senior que tiene como sede Coyhaique y Puerto Aysén y que traerá a la región delegaciones de distintos puntos del país y el estado ANFA será una de las sedes donde se disputarán varios de los partidos.

Mario Melian, presidente de ANFA Aysén, cuenta como se logró coordinar este certamen.

“La verdad es que nosotros llegamos a esta instancia, clasificando en segundo lugar en el regional que hubo hace meses atrás en que Coyhaique salió primero, nosotros salimos segundo, por lo tanto, Coyhaique es sede oficial y nosotros subsede del Campeonato Nacional Súper Senior, que estaba programado desde el año pasado. Los aportes los hace ANFA Nacional, en todo el tema de logística, los pasajes en avión, de todas las delegaciones, eso yo sé que lo hace ANFA Nacional. Por otro lado, gobierno regional comprometió unos dineros para que la estadía y la logística de estadía de la gente en Puerto Aysén, en el liceo Raúl Broussain, en Coyhaique, no tengo claro dónde es, lo hagan con plata de gobierno regional”.

Anfa Aysén, hace el llamado a la comunidad a asistir a los partidos que se juegan en el estadio de Puerto Aysén, donde se informó que habrá un cobro de 2 mil pesos por persona y quienes quieran estacionar sus vehículos en el estacionamiento del recinto, tendrán un cobro de 2 mil pesos.

Mario Melian, invitó a la ciudadanía a apoyar a la selección local los días 22, 24 y 26 de enero, aproximadamente a partir de las 20, 20;30 horas.

“Necesitamos que la gente venga al estadio, necesitamos que la gente venga, que apoyemos a nuestra selección. Estamos haciendo una apuesta inédita en la región trayendo gente que nos venga a aportar y para que dejemos de participar en selecciones, queremos nosotros competir esta vez, y llegar lo más arriba que se pueda. En realidad, tenemos buena vibra y estamos convencidos de que lo estamos haciendo bien. Los muchachos están muy afiatados, muy buen equipo, el equipo el equipo técnico y la directiva que me acompaña todos estamos, pero muy esperanzados en que en que nos van a salir bien las cosas y vamos a llegar lo más arriba que se pueda”.

El dirigente deportivo, lamentó que desde hace algunos meses solicitaron apoyo a la municipalidad de Aysén para mejorar los baños y parte de la iluminación del estadio, pero hasta el día de hoy no han tenido respuesta y debieron asumir gastos que no estaban considerados y dineros con lo que no contaban como ANFA local. Destacando la colaboración de personas y empresarios locales que han aportado desinteresadamente para abordar estos requerimientos.

Para este Nacional de Futbol Súper Senior, el equipo de Aysén cuenta con refuerzos de la región y de una ex figura del futbol profesional, Rodrigo Tello.