Consejero Regional Julio Rossel valora la inversión privada y destaca la apuesta por un turismo exclusivo y sostenible en Puerto Aysén

PUERTO AYSÉN.- En el marco del reciente evento de lanzamiento de temporada turística celebrado en la Casa de la Cultura, bajo el lema “Colaboraciones que crean realidades”, el Consejero Regional de Aysén entregó un fuerte respaldo a la gestión de los privados como motor de desarrollo económico, destacando la importancia de proteger la identidad del destino a través de decisiones empresariales coherentes con la sustentabilidad.

La actividad, liderada por la Cámara de Turismo de Puerto Aysén Patagonia A.G., reunió a autoridades, emprendedores y comunidad para presentar nuevos productos turísticos y lanzar el próximo Encuentro Internacional de Kayak (EIKA 2025).

En la oportunidad, el Consejero Regional agradeció la invitación y valoró profundamente la resiliencia y visión del sector privado. “Es fundamental estar presentes y aplaudir los esfuerzos que realizan los privados para fomentar el desarrollo económico vinculado al turismo. Son ellos quienes, con riesgo e inversión, dinamizan nuestra economía local”, señaló.

Rescate de la memoria histórica

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a figuras locales que han dejado un legado más allá de la actividad económica. La autoridad regional hizo hincapié en la importancia de estas distinciones: “Me parece un acierto tremendo que en estas instancias se reconozca a personas que no solamente han contribuido con el fomento turístico de la comuna y la región, sino que además han tenido la capacidad de registrar sus vivencias en libros. Ese legado literario es un tesoro que queda al alcance de quienes quieran leer y comprender, desde una mirada reflexiva y propia, el profundo cambio que ha experimentado nuestra región y particularmente nuestra comuna”.

Navegación con sello 100% turístico

Asimismo, el Consejero dedicó palabras especiales para el emprendimiento Agua Hielo Expediciones, liderado por los empresarios locales Rolando y Yarela, quienes presentaron su nueva adquisición: una embarcación destinada a potenciar las rutas por el río y fiordo Aysén.

Rossel destacó no solo la inversión en equipamiento, sino la decisión estratégica y ética detrás de la operación de la nave. “Quiero celebrar el esfuerzo de Rolando y Yarela con la adquisición de esta nueva embarcación. Pero, por sobre todo, quiero destacar y celebrar su decisión de operar esta lancha exclusivamente para el turismo”, enfatizó el Consejero.

En esta línea, la autoridad valoró la voluntad de los emprendedores de mantener la independencia de su giro comercial, marcando una diferencia en la oferta local: “El tener la disposición y la voluntad clara de no vincularse a otro tipo de industrias, como la pesquera, es una señal potente de compromiso con la experiencia del visitante y con la sustentabilidad de nuestros fiordos. Es un ejemplo de cómo queremos proyectar el turismo en Aysén”, concluyó.