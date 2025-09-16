Contraloría se retracta: el organismo aclaró oficialmente que el alcalde de Coyhaique no ha cometido “notable abandono de deberes”

La Contraloría General de la República, emitió un nuevo pronunciamiento en el que aclara y deja sin efecto lo señalado en oficios anteriores que apuntaban a un supuesto “notable abandono de deberes” por parte del alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas

OFICIO: https://acortar.link/yRgg56

“Lo primero es valorar lo que ha hecho Contraloría, retractarse de los dos oficios donde se hablaba del notable abandono deberes, me parece que es algo que se valorar. Seguimos de frente a nuestros vecinos con las manos limpias como siempre lo hemos dicho. La verdad, hoy en día mi deber como alcalde y de los colaboradores de esta institución siempre va a ser mejorar los procesos día a día. Que hayan retractado y que se señale hoy que no se incurrió en un notable abandono de deberes, no quita que el municipio mejore sus procesos”, señala Gatica.

En el oficio N° E149825, con fecha 3 de septiembre de 2025, el organismo fiscalizador precisa que la remisión de los antecedentes al Concejo Municipal no corresponde a una imputación por incumplimiento normativo, sino que se efectúa únicamente “para su conocimiento y fines pertinentes”, despejando así cualquier duda sobre el cumplimiento de las responsabilidades de la máxima autoridad comunal.

Es por esto que el alcalde Carlos Gatica señala que, “acá hacemos muchas cosas, siempre con el objetivo de que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor. Podemos equivocarnos, por supuesto, pero aquí la transparencia y la probidad son a toda prueba. Hemos señalado la auditoría como así nos ha pedido el concejo. Estamos abriendo puertas y ventanas para que nuestros vecinos y también cada una de las autoridades que quiera ver lo que aquí ocurre lo puede hacer, quiero agradecer también al concejo, a los cuatro concejales que nos han ayudado y que de alguna otra manera han colaborado con lo que estamos realizando, que es el programa de eficiencia institucional que vamos a llevarlo a cabo con la contraloría y vamos a seguir trabajando en conjunto, en equipo, en donde la contraloría nos va a ayudar a detectar ciertos problemas, pero además el municipio va a trabajar día a día por superar cierta barrera o errores que se hayan cometido por acción y no por omisión”.

Este pronunciamiento deja sin fundamento las acusaciones que se realizaron en base a oficios anteriores y que fueron utilizadas públicamente por algunos concejales para cuestionar la labor del alcalde.

Desde el Municipio de Coyhaique valoraron la aclaración de Contraloría, señalando que esta ratifica el compromiso de la autoridad comunal con la probidad, la transparencia y el cumplimiento de sus deberes. Asimismo, destacaron que el trabajo de la administración continuará enfocado en el bienestar de los vecinos, el desarrollo de Coyhaique y el fortalecimiento de la vida comunitaria.