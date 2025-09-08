Conversatorio Comercio y Seguridad: instituciones realizan llamado a denunciar delitos

El pasado viernes 5 de septiembre, en el auditorio del Complejo Policial Coyhaique, la Cámara de

Comercio, Servicios, Industria y Turismo de Coyhaique convocó a comerciantes y representantes

de la comunidad organizada para reunirse junto al Ministerio Público, Policía de Investigaciones,

Carabineros, Municipalidad y Aduanas, generando una mesa de trabajo en torno a la seguridad del

barrio comercial.

Esta iniciativa, en la que participaron cerca de 30 representantes, buscó ser un espacio de diálogo

para compartir experiencias y buscar soluciones conjuntas para avanzar, generar alianzas y

fortalecer la red de apoyo que permita que el comercio se desarrolle en un entorno protegido.

Bajo la temática “Denuncias y rol de las instituciones públicas en temas de investigación y

prevención”, cada una de las instituciones participantes respondió una pregunta para abordar las

materias desde su área de intervención.

Sobre esta actividad en beneficio de la seguridad pública, Daissy Mondelo Duhalde, presidenta de

la Cámara de Comercio de Coyhaique, señaló que “fue una instancia para conversar sobre cómo

denunciar y por qué es tan necesario denunciar para prevenir y detener esta ola de delitos que

están ocurriendo no tan solamente en el sector del comercio y turismo, sino también a nuestros

vecinos”.

El fiscal jefe subrogante de Coyhaique, Luis Conteras Alfaro, especificó que la acción del Ministerio

Público ocurre después de que se comete el delito, en ese sentido, “nos interesa sobre todo la

posibilidad de contar con una denuncia oportuna y la recopilación de evidencias a través

de cámaras, testimonios y los diferentes medios de prueba para logar que las personas que

cometen delitos reciban el castigo que les corresponde”, resaltó el fiscal.

Desde la vereda de las policías, el jefe de la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique, comisario

Felipe Valdés Díaz, indicó que “esta actividad surge de una inquietud que eleva la Cámara de

Comercio en cuanto a los delitos que son víctimas de los diferentes locatarios acá en la

ciudad de Coyhaique, principalmente, delitos de robo y hurto. Logramos generar lazos de

trabajo ante las demandas ciudadanas e incentivar el llamado a denunciar, porque de esa

forma podemos elevar la investigación y generar respuestas oportunas para la

ciudadanía”.

Por su parte, jefe de la 1ª Comisaría de Carabineros de Coyhaique, Mayor Sebastián Casanueva

Casanueva, comentó que “dar a conocer la importancia de la denuncia permite a

Carabineros focalizar y georreferenciar los delitos, desplegando el recurso humano y el

recurso logístico donde se están viendo afectadas las personas. La verdad que es muy

importante en primera instancia para un rol preventivo y en segunda instancia para la

persecución penal. Nuestro llamado a cada comerciante que sea víctima de un delito es a

denunciar”.

En cuanto a la fiscalización, Manuel Barraza Catalán, Jefe del Departamento de Control de Tráfico

Ilícito de la Dirección Regional de Aduanas, puntualizó que como organismo llamado a fiscalizar el

comercio, “hacemos un llamado a realizar las denuncias correspondientes con el fin de que

nosotros podamos tomar medidas de fiscalización y poder seguir a las personas que están

delinquiendo con denuncias por contrabando para poder desincentivar este tipo de

delitos que realmente perjudican al comercio local y a la comunidad”.

Finalmente, desde la Municipalidad de Coyhaique, el director de Seguridad Pública, Jorge Risco

Zurita, destacó que “fue una muy buena instancia para conversar sobre la seguridad en el

comercio en la ciudad de Coyhaique. Agradecemos a la PDI por acoger esta solicitud y

organizar esta tremenda convocatoria que hubo entre el Ministerio Público, las policías,

Aduanas y la Municipalidad de Coyhaique. Para nosotros es muy relevante que los

comerciantes puedan saber los canales de denuncia para llegar, efectivamente, a atrapar a

las personas que cometen tanto incivilidades como delitos para que se les pueda perseguir

penalmente”.

Desde la institucionalidad presente en esta actividad, se reforzó la preocupación sobre cómo

lograr que el comercio local pueda desarrollarse en un entorno seguro, ya que la seguridad no solo

afecta la tranquilidad de las calles, sino también la confianza de los emprendedores, comerciantes

y consumidores, siendo una responsabilidad de las autoridades y una tarea compartida que

colaboración constante entre el sector público, privado y la ciudadanía, en beneficio de toda la

comunidad.