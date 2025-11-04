Coyhaique: Formalizan investigación por caso de abuso sexual por sorpresa

El Juzgado de Garantía decretó un plazo de 90 días para el término de la investigación.

Como parte de una investigación conjunta entre la Fiscalía Local de Coyhaique y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) Coyhaique de la PDI, se formalizó hoy a un imputado de 53 años, como presunto autor del delito de abuso sexual por sorpresa, el cual habría ocurrido al interior de un establecimiento educacional de Coyhaique.

La denuncia se efectuó este lunes y habría afectado a una víctima que cursa la enseñanza media. A la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación compareció la abogada de la Fiscalía Local de Coyhaique, Marilyn Jara Vargas.

“El delito en cuestión se trata de un abuso sexual por sorpresa ocurrido en un establecimiento educacional de esta ciudad. Fue detenido un profesor. Pasó a control de detención el día de hoy, quedó formalizado con un plazo de investigación de 90 días y se decretaron como medidas cautelares la prohibición de acercarse a la víctima, el arraigo nacional y además, la prohibición de ejercer sus labores a solas con personas menores de edad, estudiantes del establecimiento”, explicó el Fiscal Jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro.

En torno a las diligencias que se efectúan en este caso, el fiscal Contreras dijo que “las diligencias fueron encomendadas a la Policía de Investigaciones, Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, quienes recabaron, entre otras cosas, grabaciones de cámaras de seguridad que sitúan a la víctima y al imputado en el lugar de los hechos. Adicionalmente, la declaración de testigos que recabaron las reacciones de la víctima”.

Diligencias

Desde la Policía de Investigaciones de Chile, el subcomisario Nicolás Pizarro Villarroel de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) Coyhaique especificó sobre las diligencias desarrolladas por la PDI, que “el Ministerio Público solicitó que personal de esta brigada especializada realizara las diligencias tendientes a esclarecer una denuncia por el delito de abuso sexual por sorpresa de mayor de 14 años, la cual menciona haber sido víctima del delito antes señalado por parte de un profesor del establecimiento”.

Sobre el trabajo realizado por la brigada especializada, el oficial policial indicó que “se realizaron diversas diligencias, entre ellas trabajo de sitio de suceso con personal del Laboratorio de Criminalística, revisión de cámaras de seguridad existentes en el lugar, además, toma de declaración de testigos de oídas y presentes en el hecho”. De acuerdo a la indagatoria, la víctima debió ser asistida incluso por sus propios compañeros, ya que presentaba una grave afectación emocional.

Durante el desarrollo de las diligencias, “funcionarios de esta brigada especializada procedieron a la detención del imputado, quien fue habido en su domicilio particular”, agregó el funcionario de la BRISEX Coyhaique. Se trata de un hombre adulto de 53 años, quien fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coyhaique durante la mañana de este martes para su respectiva formalización.

Finalmente, el subcomisario Pizarro realizó un llamado a denunciar todo tipo de hecho de connotación sexual: “Se hace un llamado a la comunidad, a quienes sean víctimas de algún delito similar, a acercarse a la policía a realizar la denuncia correspondiente, puesto que la denuncia oportuna favorece las indagatorias”.