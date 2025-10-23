Crece apoyo a Servicios afectados por los recortes en todo el país: ANEF Aysén se moviliza

Durante la mañana de este miércoles 22 de octubre la dirigencia de ANEF en la

sureña ciudad de Aysén acudió en apoyo a los funcionarios y funcionarias

movilizados en contra de los recortes presupuestarios para el periodo 2026,

presentados por el actual gobierno al Parlamento.

El apoyo se hizo durante la movilización realizada por trabajadores y trabajadoras

públicos del FOSIS, en la actividad de protesta la dirigenta Fabiola Fuentes,

dirigenta de la Asociación de funcionarios a nivel regional indicó a un medio local

que “Estamos pasando por un momento difícil, queríamos dirigirnos a la

comunidad porque estamos con un recorte presupuestario para el año 2026. Nos

cerraron todos los programas sociales que llegaban a las personas más

vulnerables y estamos haciendo un llamado a los parlamentarios para que puedan

responder los correos electrónicos que hemos enviado”.

La dirigenta resaltó que esperan reunirse con los parlamentarios y que estos

puedan, una vez les llegue el presupuesto, rechazarlo y se reintegre,

considerando el impacto que tiene para la comunidad el cierre de estos

importantes programas sociales. Además, agregó que también son golpeados

como funcionarios puesto que la medida “va en decadencia de todo este último

periodo, nos han quitado presupuesto de emprendimiento, del área social y

estamos teniendo menos recursos para llegar a los más vulnerables”.

En la movilización, la presidenta regional de ANEF, Yessica Almonacid, resaltó

que “hace bastante tiempo nosotros venimos denunciado estos recortes, el año

pasado, a final del 2024 comenzaron esto recortes, pero hoy día se ha agudizado”.

Insistió en la molestia que tiene con las decisiones que está tomando el gobierno,

que dijo que se iba a abocar a la población más sensible y vulnerable y hoy hace

estos recortes en el FOSIS.

Almonacid, se refirió al tipo de programas que se le están recortando los recursos,

“Estos programas que ayudan a los adultos mayores, a la población que más

necesita y sobre todo en este territorio, que también estamos con la noticia del

cierre de la oficina del INJUV, que atiende a muchas juventudes, que como saben

en esto largos periodos de invierno, sufren de depresión y se les atiende con estos

psicólogos y programas de apoyo en la región de Aysén”.

La líder regional, concluyó indicando que “Nosotros pensamos, creemos que se

está desmantelando la política social del país y lo está haciendo un gobierno que

se dijo iba a estar con los más necesitados”. Indicó que no saben si estos recortes

se ampliarán a programas del ministerio de Desarrollo Social como SENAMA, el

programa del adulto mayor. Alertó sobre la gravedad de la situación y el impacto

en los y las usuarias de la región.