Crece apoyo a Servicios afectados por los recortes en todo el país: ANEF Aysén se moviliza

sureña ciudad de Aysén acudió en apoyo a los funcionarios y funcionarias
movilizados en contra de los recortes presupuestarios para el periodo 2026,
presentados por el actual gobierno al Parlamento.
El apoyo se hizo durante la movilización realizada por trabajadores y trabajadoras
públicos del FOSIS, en la actividad de protesta la dirigenta Fabiola Fuentes,
dirigenta de la Asociación de funcionarios a nivel regional indicó a un medio local
que “Estamos pasando por un momento difícil, queríamos dirigirnos a la
comunidad porque estamos con un recorte presupuestario para el año 2026. Nos
cerraron todos los programas sociales que llegaban a las personas más
vulnerables y estamos haciendo un llamado a los parlamentarios para que puedan
responder los correos electrónicos que hemos enviado”.
La dirigenta resaltó que esperan reunirse con los parlamentarios y que estos
puedan, una vez les llegue el presupuesto, rechazarlo y se reintegre,
considerando el impacto que tiene para la comunidad el cierre de estos
importantes programas sociales. Además, agregó que también son golpeados
como funcionarios puesto que la medida “va en decadencia de todo este último
periodo, nos han quitado presupuesto de emprendimiento, del área social y
estamos teniendo menos recursos para llegar a los más vulnerables”.
En la movilización, la presidenta regional de ANEF, Yessica Almonacid, resaltó
que “hace bastante tiempo nosotros venimos denunciado estos recortes, el año
pasado, a final del 2024 comenzaron esto recortes, pero hoy día se ha agudizado”.
Insistió en la molestia que tiene con las decisiones que está tomando el gobierno,
que dijo que se iba a abocar a la población más sensible y vulnerable y hoy hace
estos recortes en el FOSIS.
Almonacid, se refirió al tipo de programas que se le están recortando los recursos,
“Estos programas que ayudan a los adultos mayores, a la población que más
necesita y sobre todo en este territorio, que también estamos con la noticia del
cierre de la oficina del INJUV, que atiende a muchas juventudes, que como saben
en esto largos periodos de invierno, sufren de depresión y se les atiende con estos
psicólogos y programas de apoyo en la región de Aysén”.
La líder regional, concluyó indicando que “Nosotros pensamos, creemos que se
está desmantelando la política social del país y lo está haciendo un gobierno que
se dijo iba a estar con los más necesitados”. Indicó que no saben si estos recortes
se ampliarán a programas del ministerio de Desarrollo Social como SENAMA, el
programa del adulto mayor. Alertó sobre la gravedad de la situación y el impacto
en los y las usuarias de la región.
Durante la mañana de este miércoles 22 de octubre la dirigencia de ANEF en la
