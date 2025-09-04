Crisis en municipios rurales: recorte de subsidio evidencia la fragilidad económica en territorios aislados

Pendiendo de un hilo se encuentra el desarrollo del programa de Áreas Verdes, que desarrolla la

Ilustre Municipalidad de Lago Verde. Y es que los 82 millones de pesos destinados a su ejecución,

provenientes históricamente de las arcas del Gobierno Regional, no serán entregados; evidenciando

una real problemática para la empleabilidad local y la gestión de la alcaldesa, Claudia Valdés.

“Estamos viviendo una crisis que nos golpea con fuerza porque, como comuna aislada, nuestra

dependencia de los subsidios y fondos públicos es prácticamente total. El recorte al subsidio de

Áreas Verdes no sólo deja sin sustento a un porcentaje importante de familias, sino que nos obliga a

redestinar recursos de inversiones tan necesarias para el desarrollo local. Es un duro golpe a nuestra

gente más vulnerable”, señaló la alcaldesa de Lago Verde, Claudia Valdés Vásquez.

Este beneficio, entregado históricamente a través del Gobierno Regional, permitía la contratación de

20 personas de la comuna, principalmente pertenecientes a sectores vulnerables, que encontraban

en esta iniciativa una de las escasas oportunidades laborales existentes en un territorio aislado y con

limitada oferta de empleo no profesionalizado.

La situación se torna aún más delicada considerando que Lago Verde presenta una población

mayoritariamente longeva, donde muchas de las familias dependen de ingresos provenientes de

trabajos temporales o de programas subsidiados. Dueñas de casa, personas en situación de

discapacidad y vecinos sin formación profesional encuentran en este tipo de iniciativas un espacio de

inclusión laboral fundamental. La no transferencia de estos recursos afecta directamente a estas

familias, debilitando además la capacidad de respuesta municipal frente a un escenario ya marcado

por limitaciones estructurales.

El panorama financiero se complejiza porque, al contar con una dependencia del 55% del Fondo

Común Municipal, la mayor parte de los ingresos de la comuna se destinan al pago de

remuneraciones del personal que sostiene el funcionamiento básico de las distintas áreas municipales

en las tres localidades. En este contexto, se estima que el municipio entrega empleo directo a cerca

del 80% de la población, lo que refleja la ausencia de un mercado laboral diversificado y la fuerte

dependencia de financiamiento externo para sostener la vida comunitaria.

Frente a este escenario, se advierte que los recursos destinados a inversiones, tales como los

provenientes del royalty, podrían verse comprometidos si se recurre a ellos para suplir el déficit

generado por la ausencia del subsidio. Esto representa un retroceso significativo en los esfuerzos de

planificación y desarrollo comunal, pues dichos fondos están pensados para responder a las

necesidades estructurales de infraestructura y crecimiento, más que para cubrir gastos de emergencia

en programas sociales de empleo.

La realidad de Lago Verde refleja la de muchos municipios rurales y aislados del país, que enfrentan

serias limitaciones estructurales y dependen del financiamiento externo para subsistir y progresar. La

suspensión del subsidio de Áreas Verdes abre un debate mayor sobre la urgencia de garantizar

recursos permanentes y estables que permitan sostener el empleo y las oportunidades para las

familias de comunas que, como Lago Verde, requieren del apoyo público para seguir avanzando en

equidad y desarrollo.