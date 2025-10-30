Cuadrangular internacional de básquetbol “Copa Alfonso Bórquez” se juega este fin de semana con clubes de la zona y Argentina

Este fin de semana se juega el cuadrangular internacional de básquetbol “Copa Alfonso Bórquez”, una instancia que busca relevar la importancia que tuvo él en el básquet local. Se medirán distintos clubes de la zona, como lo son EMBA, Colo Colo y Chelenko. La cuota internacional la entregará el club de Comodoro Rivadavia, TDC8.

Dicha actividad se efectuará este sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el gimnasio IND de Puerto Aysén. Por lo que se extiende la invitación a ser parte de esta fiesta del básquetbol y a disfrutar en familia, ya que la entrada es gratuita.