Delegado Jorge Díaz Guzmán reafirmó el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas entre los hitos de Gobierno en la Región de Aysén

Tras encabezar el último Gabinete Regional del período y reunirse con la próxima Delegada Luz María Vicuña, el Delegado Presidencial Regional hizo un balance de gestión previo al traspaso del próximo 11 de marzo.

El nuevo Plan de Desarrollo para Zonas Extremas, que comienza este año y se extiende hasta el 2036 con un costo estimado de 1,6 billones de pesos -300% más que el de 2014 a 2025-, destacó el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, como uno de los principales logros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric para la ciudadanía en la Región de Aysén.

Acompañado por la seremi de Gobierno, Úrsula Mix, y tras encabezar el último Gabinete Regional del período y reunirse con la próxima Delegada Luz María Vicuña, el Delegado Jorge Díaz indicó que se trata de “una hoja de ruta que da claridad para avanzar en infraestructura habilitante, y que permitirá materializar obras tan importantes como el mejoramiento del Hospital Regional y la infraestructura fundacional de la Universidad de Aysén, entre otros”.

Asimismo, resaltó la Ley del Royalty Minero para la desconcentración de la riqueza, al distribuirse el año pasado más de 3.207 millones de pesos de libre disposición a las diez comunas y 9.558 millones de pesos al Gobierno Regional.

Respecto de la Carretera Austral en la Región de Aysén y la Provincia de Palena, hay 24.12 kilómetros de obras terminadas, 49.70 kilómetros de obras en ejecución, 27.50 kilómetros en adjudicación, 14.00 kilómetros en licitación y 34.00 kilómetros de obras por licitar. Se suman 17.05 kilómetros de ruta 7 tramo Puente Emperador Guillermo 3-Emperador Guillermo 2; y obras finalizadas en 2022 que provienen de gestiones del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. De esta forma, se contabilizan 179.37 kilómetros de obras en distinto porcentaje de avance, como una gestión de Estado.

El aeródromo Balmaceda aumentará a cinco los puentes de embarque, cuadruplicando la capacidad del terminal de pasajeros. De los 28 aeródromos de la región, los de Melinka, Puyuhuapi, Chile Chico, Cochrane y Villa O’Higgins tienen nueva carpeta de rodado. Del mismo modo, se ha ampliado el transporte marítimo, terrestre y aéreo para zonas aisladas con más de 62 mil personas beneficiadas al año.

El Plan de Emergencia Habitacional superó el cumplimiento con más de 1.300 viviendas de alto estándar. “Esto favoreció a familias que viven en una casa propia, sin deuda”, expresó Jorge Díaz, agregando que el proyecto Chacra G, implicó más de $32.000 millones de pesos para las primeras 237 viviendas, de un nuevo barrio para el sector alto.

El Hospital de Chile Chico ha mejorado el acceso, oportunidad y calidad de atención de más de 6 mil personas. Es la iniciativa de inversión pública en salud más relevante por su magnitud financiera y significado descentralizador, territorial y social, más nuevas postas en Cerro Castillo, Puyuhuapi, Tapera, Puerto Guadal, Caleta Andrade y un Centro Comunitario de Salud Mental en Puerto Aysén.

También destacó la nueva Ley de Sistemas Medianos, los 31° Juegos Binacionales de la Araucanía, el CFT Estatal de Aysén, el Censo de Población y Vivienda y el Huso Horario permanente para Aysén.