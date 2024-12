DENUNCIAN A FUNCIONARIO PÚBLICO POR EXTRACCIÓN ILEGAL DE ÁRIDOS EN VILLA O´HIGGINS

La Policía de Investigaciones de Chile, a través de su Brigada Investigadora de Delitos Contra el

Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Aysén (BIDEMA), y a raíz de una orden de investigar por el

delito de Hurto de Áridos, emanada por la fiscalía local de Cochrane, se dirigió hasta la comuna de

Villa O´Higgins, particularmente, a la ribera del río Mosco, con el fin de recopilar las pruebas

necesarias que determinen el daño que podría haberse provocado al cauce de éste.

“Estamos desarrollando una investigación, por instrucción de la Fiscalía Local de Cochrane y Chile

Chico, en la cual se está investigando si la extracción de áridos se produjo dentro de un predio de

un particular que es el denunciante o dentro de un predio fiscal. Estamos determinando con los

peritos de Paisajismo y Urbanismo del Laboratorio de Criminalística Central, los puntos de

extracción para poder realizar el peritaje correspondiente de extracción de este árido del río

Mosco”, comentó el comisario Rachid Venegas, de la BIDEMA Aysén.

Según la denuncia realizada por los dueños del predio afectado, esto es algo que viene ocurriendo

hace varios años, lo que ha cambiado el curso del cauce del río, provocando daños irreparables.

Por su parte la fiscal adjunto de Cochrane Estefanía Leiva, comentó que, “nosotros recibimos una

denuncia por una extracción irregular de árido en la comuna de Villa O´Higgins en el mes de abril

de este año. En atención a ello se están realizando diversas diligencias, entre ellas, recientemente,

tuvimos la presencia del Laboratorio Criminalística de la PDI, quienes están realizando

peritajes para efectos de poder determinar distintas circunstancias, como la cantidad de árido

efectivamente extraído, como eso también ha impactado en el cauce del río”.

Liliana Márquez, abogada de los denunciantes, comenta que, “la visita en terreno ha sido de gran

ayuda, con la instrucción de acá, de la fiscalía local de Cochrane, que indica que hay que establecer

cuáles son los límites del río. A mis espaldas, tenemos una gran cantidad de sedimentos, esto ha

sido provocado no por inundaciones naturales, esto ha sido provocado por el exceso, retiro e

introducción de tanta máquina que han sacado montañas de ripio en forma desmedida sin

ninguna autorización de los propietarios y lo más probable es que no haya autorización

medioambiental tampoco. Por lo tanto, el daño en cuanto a la propiedad privada es en forma

desmedida y el daño ambiental también”.

Según el comisario Venegas este tipo de extracción de áridos, produce una desviación de los

cauces de ríos, expandiéndolo a lugares anormales al flujo natural del río. “Eso provoca daños

medioambientales, inundaciones en sectores que no es la cuenca principal del río, afectando

también casas o poblados aledaños a esta fuente hídrica”, comentó el investigador. En esta

misma línea, Márquez cuenta que, la intervención del cauce del río Mosco, no sólo ha afectado a

sus representados, sino que también a vecinos del lugar, puesto que, en varias ocasiones, según

ella, se les ha inundado y colmado de sedimento sus tierras.

Por último, la abogada agrega que, “esta familia interpuso una denuncia porque encontraron

infraganti, al jefe de Vialidad acá de la zona (Villa O´Higgins) retirando áridos, sin ninguna

autorización ni permiso previo. Acá se impartió una multa a través del Juzgado de Policial Local de

Cochrane respecto a esto”.

En cuanto a los peritajes realizados por la Policía de Investigaciones, estos corresponden a la

verificación de los puntos exactos de extracción dentro del predio del denunciante, determinar si

se encuentran dentro de los límites del predio o dentro de los límites de los predios fiscales. Para

esto se utilizó un GPS base y un dron con un plan de vuelo de toda la extensión, esto en base a los

planos entregados por el denunciante.