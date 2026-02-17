Diputado Calisto compromete gestiones con el nuevo Gobierno por falta de financiamiento para nuevo Centro Oncológico de Aysén

Coyhaique.- Tras una visita inspectiva a las actuales dependencias de la unidad de oncología en la capital regional, el diputado y senador electo por Aysén, Miguel Ángel Calisto, manifestó su profunda preocupación por el estancamiento en el financiamiento del proyecto para el nuevo Centro Oncológico Regional.

Pese a ser una sentida demanda de las organizaciones de pacientes y un compromiso previo de las autoridades, el parlamentario reveló que los recursos necesarios para iniciar las obras aún no han sido asignados, poniendo en riesgo la atención de miles de familias ayseninas.

Durante su recorrido, Calisto destacó la labor del personal médico, pero fue enfático en señalar que la infraestructura actual es insuficiente para enfrentar lo que calificó como un desafío sanitario de máxima prioridad.

“Me entero en esta visita que los recursos todavía no están asignados. Vamos a hacer las gestiones con el nuevo gobierno para garantizar que efectivamente esto se concrete, ya sea a través de fondos sectoriales o del Gobierno Regional”, señaló el legislador.

El senador electo subrayó que la iniciativa no es solo una meta administrativa, sino un proyecto impulsado desde el corazón de la comunidad. El nuevo centro beneficiará a cerca de 2.000 pacientes que hoy luchan contra el cáncer en la región. Calisto hizo un llamado a que el compromiso de recursos por parte del Gobierno Regional se materialice a la brevedad.

Finalmente, el parlamentario aseguró que su labor legislativa se centrará en presionar para que el Estado esté a la altura para enfrentar este tema. El objetivo es asegurar que la preparación técnica y humana que hoy existe en el centro cuente con el respaldo de una infraestructura moderna, garantizando así una atención digna y oportuna para todos los habitantes de la Región de Aysén.