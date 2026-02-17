Diputado Calisto compromete gestiones con el nuevo Gobierno por falta de financiamiento para nuevo Centro Oncológico de Aysén

Coyhaique.- Tras una visita inspectiva a las actuales dependencias de la unidad de oncología en la capital regional, el diputado y senador electo por Aysén, Miguel Ángel Calisto, manifestó su profunda preocupación por el estancamiento en el financiamiento del proyecto para el nuevo Centro Oncológico Regional.
Pese a ser una sentida demanda de las organizaciones de pacientes y un compromiso previo de las autoridades, el parlamentario reveló que los recursos necesarios para iniciar las obras aún no han sido asignados, poniendo en riesgo la atención de miles de familias ayseninas.