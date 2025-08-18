Diputado Calisto logra en menos de 24 horas las firmas para postular como independiente al Senado

Coyhaique.- El diputado Miguel Ángel Calisto ha anunciado que en tan solo 22 horas, ha superado con éxito el mínimo de firmas requeridas para formalizar su candidatura independiente al Senado. Con 204 firmas validadas hasta el momento, Calisto se asegura un lugar en la papeleta, demostrando un amplio respaldo ciudadano a su postulación.

“Estoy profundamente agradecido por el apoyo masivo de la gente. Este logro en menos de un día es una señal inequívoca de que las personas quieren alternativas, quieren candidatos que los representen de verdad y que estén comprometidos con sus necesidades “, declaró el diputado Calisto.

En el contexto de este hito, el diputado nuevamente deslizó críticas a Chile Vamos. “Hemos recibido un veto por parte de la clase política nacional, del mundo político central, de Santiago. Pero nosotros desde la Patagonia decimos con mucha fuerza que estamos convencidos de nuestra candidatura, de nuestro proceso, y que vamos a llegar hasta el final para transparentar también la situación que estamos viviendo en materia judicial”.

Finalmente, el diputado afirmó que, a pesar de haber superado el mínimo, continuará el proceso de recolección de firmas hasta el final del plazo, que vence el próximo lunes al finalizar el día. “No nos detendremos. Seguiremos sumando apoyos, porque cada firma adicional representa una voz más que se une a este movimiento por un Chile más justo y equitativo. La ciudadanía es la verdadera fuerza detrás de esta campaña y lo seguiremos demostrando”, concluyó.