Diputado Calisto valora entrega de 59 viviendas a comité “Patagonia Alegre” de Puerto Chacabuco tras 14 años de espera

PUERTO CHACABUCO.– En una emotiva ceremonia cargada de simbolismo, 59 familias del comité habitacional “Patagonia Alegre” de Puerto Chacabuco recibieron finalmente las llaves de sus viviendas definitivas. La actividad contó con la participación del diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, quien fue una pieza clave en las gestiones políticas y administrativas para concretar este anhelado proyecto tras más de una década de obstáculos.

La iniciativa no estuvo exenta de dificultades, incluyendo problemas técnicos con el terreno —originalmente de uso industrial— y diversas manifestaciones sociales. Sin embargo, el trabajo conjunto entre los dirigentes y el parlamentario permitió destrabar los nudos burocráticos que mantenían el proyecto paralizado.

Al respecto, el diputado Miguel Ángel Calisto manifestó su satisfacción por este logro, asegurando que “estamos profundamente contentos porque hoy 59 familias han recibido su casa propia. Este es un proyecto que hemos apoyado durante muchísimos años, enfrentando un camino complejo. Lamentamos que, en ocasiones, la comunidad tenga que recurrir a medidas de presión extrema para agilizar la burocracia estatal, pero hoy nos quedamos con lo positivo: el esfuerzo colectivo de los dirigentes y las gestiones que realizamos incluso ante el Ministerio del Interior para habilitar el terreno industrial. Finalmente, el proyecto avanzó y ver la felicidad de estas familias nos llena de orgullo”.

Reconocimiento al trabajo parlamentario

Los dirigentes del comité resaltaron que el apoyo del legislador fue constante, especialmente en los momentos de mayor incertidumbre. Sigifredo Sánchez, presidente del comité Patagonia Alegre, recordó la larga trayectoria del grupo, asegurando que “es un día de inmensa alegría tras 14 años de lucha. Son viviendas hermosas, con una arquitectura de gran calidad. El camino fue demasiado difícil, pero lo importante es que siempre tuvimos a quién recurrir cuando las cosas se complicaban. El diputado Calisto fue fundamental para superar los ‘cuellos de botella’ que amenazaban con ahogar nuestro sueño; estamos muy agradecidos de él y de todas las autoridades que nos acompañaron hasta poder celebrar este año nuevo en nuestras propias casas”.

Por su parte, la tesorera del comité, Jenifer Escobar, destacó la cercanía del parlamentario con las familias en el territorio. “Estamos eternamente agradecidas con el diputado Calisto. Él estuvo con nosotros desde el primer día, acompañándonos en las protestas y en cada momento difícil. Fue un apoyo fundamental para nuestro comité y es muy significativo que hoy haya venido a cortar la cinta con nosotros, demostrando que estuvo presente hasta el final de este proceso. Las 59 familias reconocen y agradecen su compromiso incondicional”.

Con la entrega de estas 59 viviendas, se cierra un ciclo de incertidumbre para Puerto Chacabuco, consolidando un nuevo barrio que cumple con altos estándares de habitabilidad y que representa el triunfo de la perseverancia dirigencial y la gestión política efectiva.